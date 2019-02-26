"Исполнение желаний" за миллиард рублей

На просторах интернета появилась информация о продаже ялтинского дворца "Мурад-Авур". Этот дворец был возведен в начале двадцатого века по проекту главного зодчего Ялты Николая Петровича Краснова.

По проектам Краснова в Крыму было построено свыше шестидесяти самых разнообразных зданий, основная часть из которых — дворцы, имения и особняки. Но знаменит этот архитектор, прежде всего, тем, что является создателем Ливадийского дворца.

С тюркского языка "Мурад-Авур" переводится как "Исполнение желаний". Изначально дворец принадлежал семье Комстадиус, чья родословная уходила корнями в шведское дворянство. В 1909 году генералом русской армии Николаем Николаевичем Комстадиусом был приобретен земельный участок, на котором к 1911 году уже был выстроен сам дворец.

Монументальная дворцовая постройка возводилась, учитывая специфику ландшафта. Дворцовые фасады практически лишены элементов декора. Два этажа выходят на северную сторону и три — на южную. Площадь дворца составляет около 1000 квадратных метров. Каждая из семи дворцовых спален имеет индивидуальный санузел и снабжена гардеробной.

Поскольку ялтинский дворец частично расположен на территории всем известного парка "Чаир", то, если верить объявлению, на продажу он выставлен вместе с частью парка. На предлагаемом покупателям земельном участке размером в гектар кроме самого дворца есть дом для гостей с четырьмя спальнями, гараж с гостевым этажом на две спальни, пристройка с жилыми комнатами, летняя кухня, бассейн, беседки.

Покупателям обещают эксклюзивный ремонт и мебель от ведущих производителей. На первом этаже дворца располагается биллиардная, бар, спа-комплекс и хозяйственные помещения. Уникальной отделкой отличалась "арабская гостиная" с пристенным мраморным "фонтаном слез" и камином в ориентальном стиле.

В тексте объявления она фигурирует как парадный зал в восточном стиле с камином и роялем, отделкой резьбой по мрамору. Первоначально в объявлении о продаже была указана стоимость в 1,1 миллиард рублей. После того, как новости о продаже дворца появились в ряде СМИ, цену из объявления убрали.

Примечательно, что дворец "Мурад-Авур" так и не был поставлен на учет в государственном комитете по охране культурного наследия Крыма в качестве объекта культурного наследия и, следовательно, таковым не является. В собственности нынешнего владельца, по некоторым сведениям, дворец находится с 2017 года.

Фото: krymea. ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Землю под Керченской крепостью оформили в собственность Крыма﻿

Власти Крыма готовят региональный закон о поддержке дольщиков﻿

Учебник по истории Крыма вызвал вопросы у Госдумы

Вторичное жилье в Крыму подорожало на треть со времени присоединения﻿