Дизайн интерьеров: модные стили 2019 года﻿

Дизайн интерьеров меняется вслед за экономическими, культурными и социальными процессами, происходящими в обществе. Современные заказчики делают ставку на практичность, функциональность, простоту и экологичность. На смену ар-деко и неоклассике пришли фьюжен и минимализм. Миллионные бюджеты на эксклюзивный ремонт сократились в разы.

Эклектика

Мода на эклектику началась очень давно. Она связана с колониальными временами в истории всех европейских государств. На этой основе был сформирован так называемый колониальный стиль. В нем смешивались европейские традиции с экзотическими восточными элементами.

Заказчики любят эклектику за ее гибкость. За возможность что-то поменять без разрушения целостности интерьера. Эклектика стала выражением свободы выбора дизайнера. Она дала возможность интегрировать предметы искусства, антикварную или винтажную мебель в современное пространство.

Задача дизайнера эклектичного интерьера - соединить новейшие технологии и традиционные элементы, собрать все лучшее из прошлого и будущего. Но здесь важно помнить о чувстве меры. Смешивание различных стилей — задача непростая. Свои правила есть и в эклектике. В частности, если интерьер предполагает множество фактур и оттенков, не стоит использовать больше двух стилевых направлений. В монохромном же интерьере допустимо брать элементы из трех и более.

Эклектика отлично адаптируется к изменчивой моде. Сегодня в моде 1960-е. Несколько винтажных стульев и современная люстра, созданная по мотивам 60-х, — и интерьер обновлен в соответствии последними веяниями.

Модерн

Модерн — это гармоничное смешение классического стиля с современными деталями в интерьере. В некоторой степени он перекликается с другим популярным интерьерным стилем — эклектикой. Однако эклектика похожа на вызов, кричащий контраст. А модерн, в свою очередь, более спокоен и интеллигентен.

Классика в модерне является осью, вокруг которой строится вся композиция интерьера. К особенностям данного стиля можно отнести широкое применение натуральных материалов. Это латунь, бронза, мрамор, гипсовая лепнина. В модерне равнозначно важны все элементы стиля: цвет, свет, форма, принципы расстановки, объем.

В цветовой палитре модерн характеризуется натуральностью, а оттенки должны быть близкими к природным: мятный, травертин, лазурный, терракотовый. ​

Минимализм

Один из мощных трендов в современном дизайне — связь с природой и минималистичность. Растущая популярность лаконичных интерьеров связана с тем, что такой подход оставляет заказчику свободу менять пространство под себя.

Все чаще интерьер оставляют чистым, чтобы, не отвлекаясь на декор, наслаждаться архитектурными формами и выверенными пропорциями. В минималистичных интерьерах все больше используется дерево и натуральный камень. Ничего лишнего, минимальное воздействие на окружающую среду и долговечные возобновляемые материалы. Никакого "шума" и лишних деталей.

Модернизм

Модернизм возник как противовес нарядным модерну, ар-деко и другим стилям, отвергая все старое. В настоящее время модернизм точно так же отвергает замысловатые архитектурные формы, стремясь к простоте линий и объемов. Это касается и мебели. Предметные дизайнеры благодаря высоким технологиям изобретают все более простые с виду предметы. Непременные составляющие актуального интерьера — простые решения, отсутствие излишеств в отделке, функционализм, использование натуральных материалов, живые растения.

Фьюжен

Российские заказчики наигрались в "большой стиль". Ар-деко и неоклассика больше не в чести. Люди, наконец, осознали, что живут в 2019 году и хотят видеть вокруг себя современные интерьеры. Именно поэтому главный стиль сегодня — фьюжен. Он предполагает смешение даже не двух стилей, как это было принято раньше, а нескольких.

Фьюжен содержит цитаты из ар-деко, mid-century modern, скандинавского минимализма, модерна и других направлений. Создание таких интерьеров требует большого вкуса и профессионализма. Одна неверно подобранная деталь — и модный дизайн превращается в китч. Большой популярностью пользуются системы хранения, которые "спрятаны" в стены, мебель-конструктор, единое стилевое решение для всей квартиры, а не одной только комнаты.

Фото: tanitaoo.ru

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