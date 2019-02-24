Как вода в песок: куда уходят деньги за услуги ЖКХ

Жильцы многоквартирных домов, получающие платежку за "коммуналку" каждый месяц, то и дело тяжело вздыхают при виде сумм. Но зачастую в таком огромном расходе ресурсов есть и часть их вины. Куда же уходят деньги за воду, тепло и электричество?

Смываем в унитаз

Десятки и сотни литров воды ежемесячно бесполезно смываются в канализацию во время мытья посуды. А также утреннего умывания или влажной уборки. Как правило во время привычных домашних дел кран просто не закрывается. Если держать кран открытым в течение одной минуты, в среднем расходуется порядка 10 литров воды.

На одну только чистку зубов уходит 30 литров воды. В то же время этого количества воды достаточно, чтобы не допускать обезвоживания и утолять жажду среднего человека на протяжении 17 дней.

Не очень экономичным является использование душа вместо приема ванны. Как правило, душ принимается не менее пяти минут. За это время расходуется около 100 литров воды. Ванна обходится дорого. Даже чтобы наполовину наполнить ванну длиной 1,5 метра, необходимо около 150 литров воды. В среднем на то, чтобы принять ванну, уходит около 300 литров.

Треть всего используемого объема воды в квартире приходится на расход воды в унитазе. В том случае, если в квартире установлен старый бачок с одной кнопкой, то он тратит 6-8 литров на один смыв.

Регулярное пользование стиральной машиной способно увеличить ежемесячное водопотребление еще на 300-400 литров. На каждую стирку уходит порядка 100 литров воды.

Что делать?

Способы экономии воды в квартире достаточно просты. Прежде всего, не держать кран открытым, пока чистите зубы. Проводить меньше времени в душе. Установить новую модель унитаза с двойным смывом. Следить за отсутствием течей, запускать стиральную машину, когда накопится полный бак белья. Установить на краны специальные аэраторы, которые снижают расход в смесителе до 5,7 литров в минуту.

Дорогое электричество

Самой прожорливой бытовой техникой в квартире является холодильник. Используемая мощность современных рефрижераторов колеблется в промежутке от 100 до 200 Ватт в час. За ними идут телевизор, компьютер и стиральная машина. Электрочайник, утюг и пылесос расходуют гораздо меньше электроэнергии. Тем более, что пылесос, например, запускается не так часто.

Много электричества уходит впустую в том случае, когда техника просто включена в розетку, но не используется. За год техника в режиме ожидания съедает порядка 2000 рублей.

Типичная ситуация складывается, когда свет бесполезно горит в каждой комнате по всей квартире. Порой речь идет о безалаберности. А иногда об элементарной забывчивости, например, человек ушел на работу и забыл выключить свет на кухне. В любом случае, 30% электроэнергии квартиры тратится на освещение пустующих помещений.

Как сэкономить?

Вместо обычных выключателей можно установить датчики движения. В частности, в прихожей, коридоре, кладовой, ванной, гардеробной. Благодаря датчикам можно снизить расходы на электроэнергию на 50-80%. Цены на датчики движения начинаются от 455 рублей.

Эксперты также рекомендуют заменить лампы накаливания на энергосберегающие. Они потребляют до 75% меньше энергии и прослужат минимум 3 года. Также можно пробрести светорегуляторы. Они позволяют изменять степень освещенности помещений в зависимости от ситуации. При покупке новой бытовой техники предпочтения лучше отдавать приборам высокого класса энергоэффективности. Он обозначается значком А++. В случае отъездов полностью отключайте электричество или хотя бы разморозьте холодильник.

Для тепла

Много тепла уходит из квартиры в том случае, если в ней постоянно открыты окна для проветривания. В этом случае следует не открывать окна. Предпочтительнее использовать оконные клапаны для проветривания. В случае, если дома установлены деревянные рассохшиеся окна, то теплопотеря в ней будет гораздо более существенная, чем в случае с пластиковыми стеклопакетами.

Энергосберегающие окна с двухкамерным стеклопакетом способны сберечь до 50% тепла зимой и прохлады летом.

Фото: ufaved.info

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