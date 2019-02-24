Дачная амнистия после 1-го марта 2019 года: что изменится?

С 1 марта 2019 года в стране начинает действовать единый уведомительный порядок строительства и оформления в собственность домов. До этого дня право собственности на недвижимость оформляется по упрощенному порядку. Для этого требовалось только два документа — технический план и правоустанавливающий документ на землю.
С первым днем весны переходный период, на время которого действует упрощенный порядок, должен закончиться. Однако есть вероятность, что в некоторых регионах его продлят.
В частности, в Подмосковной думе уже прошло расширенное заседание Комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Депутат предложили продлить в своем регионе переходный период.
Что изменится в дачной амнистии с 1 марта?
Как и ожидалось, после 1 марта 2019 года процедура усложнится. Собственникам земельных участков нужно будет направлять уведомления в местную администрацию о планируемом строительстве дома и об его завершении. После проверки документов собственникам будут выдавать уведомления о соответствии или несоответствии требованиям градостроительных норм.
По упрощенному порядку для оформления дома на садовом участке требовалось только заполнить декларацию и обратиться за техническим планом к кадастровому инженеру. С 1 марта собственник должен будет сначала подать уведомление для согласования строительства.
Затем в местной администрации проверят, возможно ли само строительство на данном участке. По завершению работ собственник должен будет заказать технический план. Затем направить его на проверку местным властям, приложив при этом уведомление о завершении строительства объекта на своем участке.
Какие проблемы могут возникнуть у собственников?
С1 марта проблемы могут возникнуть у владельцев земельных участков, которые возвели дома с нарушением установленных градостроительных правил и норм. При подаче уведомления о завершении строительства их строения могут быть признаны самовольной постройкой и снесены за счет собственника земельного участка.
Например, причиной может стать несоблюдение стандартного отступа от дома до границы участка. По установленным нормам, он должен составлять 3 метра.
Будут обращать внимание на высоту дома. С 2019 года все виды домов, в том числе садовые, начинают считаться объектами индивидуального жилищного строительства. Соответственно по правилам они должны быть не выше 20 метров и не выше 3 этажей над землей.
Помимо этого, после подачи уведомлений собственнику участка может быть отказано в строительстве и оформлении права собственности, если участок находится в какой-либо зоне, ограничивающей строительство. В частности, это могут быть зоны аэропортов, водоохранные зоны. Или участок может располагаться по соседству с объектом культурного наследия.
Хватит ли времени оформить "по упрощенке" до 1 марта?
Скорее всего, у дачников и садоводов уже нет шансов оформить недвижимость в упрощенном порядке, если сроки амнистии не продлят. Последней недели февраля явно не хватит на то, чтобы поставить на кадастровый учет строение на садовом участке. Кадастровые инженеры сейчас работают в авральном режиме, и очень многие уже просто не берут новых заявок.
Даже после заключения договора с инженерами, работы все равно будут выполняться уже после 1 марта. С 1 марта все можно будет зарегистрировать, просто понадобится получать большое количество согласований. Изменится сама процедура. Она немного усложнится и будет стоить дороже. Например, за счет согласований, с экологами. Помимо этого собственникам потребуется согласовать, не является ли территория объектом культурного наследия, и получить археологическое согласование.
Фото: remstroi.biz
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