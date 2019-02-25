Что делать, если в квартире холодно

Если долгожданный отопительный период не принес облегчения, и дома вся семья вынуждена пользоваться дополнительными источниками тепла и ходить в теплой одежде - значит, что-то явно не так. Куда обращаться, если в квартире холодно?

Какая температура должна быть в квартире?

При температуре до 30 градусов на улице в комнатах температура не должна опускаться ниже 18 градусов, в угловой - ниже 20, в ванной комнате - ниже 25. Если температура на улице упала ниже 31 градуса, в квартире она должна составлять 20-22 градуса. Допускается отклонение на 3 градуса, но только в период с полуночи до пяти часов утра. Для того, чтобы измерить температуру, нужно выбрать пасмурный день (из-за солнца даже зимой помещения могут сильно нагреваться), расположить термометр в комнате без сквозняков, на расстоянии полуметра от окон, наружных стен и полов. Лучше, если замеры произведет инженер, которого следует вызвать из ЖЭУ.

Кто виноват?

Коммунальщики. Нередко виновниками являются коммунальные службы. В какой-то мере зимний период для них - проверка добросовестности работы за весь год. Если в квартирах жильцов холодно даже после запуска отопительной системы - значит, есть какие-то нарушения. Одной из причин промерзания квартир является ненадлежащее состояние систем отопления. Возможно, профилактические работы были проведены не должным образом, не были заменены вышедшие из строя детали, не устранена разгерметизация труб.

Соседи. От того, насколько правомерно пользуются системой отопления соседи, напрямую зависит напор в системе, а следовательно, и температура в квартире. Например, к общей системе отопления часто подключаются большие магазины и другие коммерческие помещения, расположенные на первых этажах жилых домов. Это существенно нарушает теплоснабжение квартир. Также некоторые жильцы в ходе перепланировок меняют конфигурацию и количество радиаторов - например, устанавливают на лоджиях или дополнительные в комнатах, или же наоборот, срезают. Все это нужно согласовывать с официальными органами, так как в результате окружающие квартиры могут недополучать тепло.

Сами жильцы. Иногда владельцы квартиры сами допускают утечку тепла. Она может происходить из-за старых деревянных рам и балконов, щелей в стенах и рядом с дверями, изношенных радиаторов.

Что делать?

Необходимо обратиться в управляющую компанию, которая пришлет специалиста для фиксирования нарушений температурного режима. Далее они сами должны выявить причины и устранить их в недельный срок. Если это не было сделано, жильцы имеют право обратиться в прокуратуру или жилищную инспекцию.

Фото: podilsk.ru

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