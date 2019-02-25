Стоит ли выбирать квартиру на первом этаже

Покупка собственной жилплощади - чрезвычайно ответственный шаг. Перед этим нужно взвесить все за и против, выбирая район, дом, квартиру. Немаловажный вопрос в этом деле - на каком этаже лучше поселиться.
Низкие этажи
Жилье на первых этажах любят многие категории покупателей - студенты, пожилые люди, семьи с маленькими детьми. Действительно, гораздо удобнее не быть привязанным к лифту, иметь возможность быстро спуститься на улицу, минуя соседей, если человек часто возвращается поздно, или пронести коляску всего один лестничный пролет. Кроме того, первый этаж предполагает и другие преимущества:
Недостатки. Но и минусов у квартир на первом этаже предостаточно. Обычно они бывают довольно темными, если окна выходят в озелененные дворы. Это правило не работает для квартир, окна которых выходят на улицу - там проникновению естественного света ничто не мешает.
Также на первом этаже бывает намного выше уровень шума, хотя современные системы остекления позволяют решить эту проблему. Вместе с затратами на хорошие пластиковые окна следует учесть и затраты на установку оконных решеток, чтобы быть уверенными, что на квартиры не посягнут воры.
Кроме того, часто на первых этажах не предусмотрены балконы, которые для многих являются необходимостью. Но и здесь жильцы первых этажей находят выход: они утверждают в строительных компаниях разрешение на самостоятельное возведение балкона. Его можно получить, если конструкция не будет мешать инженерным коммуникациям. Таким способом многие существенно расширяют жилплощадь своей квартиры, причем довольно бюджетным и законным способом. В таких балконах зачастую обустраивают еще и подвал.
Все перечисленные плюсы и минусы следует учитывать при выборе квартиры: для кого-то то, что считается недостатком, совершенно не имеет значения.
Фото: gorned.ru
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