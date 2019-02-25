Стоит ли выбирать квартиру на первом этаже

Покупка собственной жилплощади - чрезвычайно ответственный шаг. Перед этим нужно взвесить все за и против, выбирая район, дом, квартиру. Немаловажный вопрос в этом деле - на каком этаже лучше поселиться.

Низкие этажи

Жилье на первых этажах любят многие категории покупателей - студенты, пожилые люди, семьи с маленькими детьми. Действительно, гораздо удобнее не быть привязанным к лифту, иметь возможность быстро спуститься на улицу, минуя соседей, если человек часто возвращается поздно, или пронести коляску всего один лестничный пролет. Кроме того, первый этаж предполагает и другие преимущества:

Низкие этажи более безопасны во время различных аварийных ситуаций - с них жильцы могут эвакуироваться без помощи экстренных служб. Также на первых этажах намного спокойнее жить семьям, где есть маленькие дети.

Чем ниже этаж, тем меньше проблем с напором воды: он не меняется даже в "часы пик", когда жильцы собираются на работу или приходят с работы и начинают активно пользоваться водой.

Отсутствует опасность испортить ремонт соседям ниже из-за протечек или других аварийных ситуаций, а также досаждать им шумом.

Квартиру на первом этаже можно выгодно перепродать или сдавать в качестве некоммерческой недвижимости - после ликвидации торговых ларьков помещения на первых этажах очень востребованы у арендаторов. Также на первых этажах чаще всего располагаются и съемные жилые квартиры.

Первый этаж обычно намного дешевле - застройщики и риелторы предлагают на них скидки до 30%.

Недостатки. Но и минусов у квартир на первом этаже предостаточно. Обычно они бывают довольно темными, если окна выходят в озелененные дворы. Это правило не работает для квартир, окна которых выходят на улицу - там проникновению естественного света ничто не мешает.

Также на первом этаже бывает намного выше уровень шума, хотя современные системы остекления позволяют решить эту проблему. Вместе с затратами на хорошие пластиковые окна следует учесть и затраты на установку оконных решеток, чтобы быть уверенными, что на квартиры не посягнут воры.

Кроме того, часто на первых этажах не предусмотрены балконы, которые для многих являются необходимостью. Но и здесь жильцы первых этажей находят выход: они утверждают в строительных компаниях разрешение на самостоятельное возведение балкона. Его можно получить, если конструкция не будет мешать инженерным коммуникациям. Таким способом многие существенно расширяют жилплощадь своей квартиры, причем довольно бюджетным и законным способом. В таких балконах зачастую обустраивают еще и подвал.

Все перечисленные плюсы и минусы следует учитывать при выборе квартиры: для кого-то то, что считается недостатком, совершенно не имеет значения.

Фото: gorned.ru

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