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Автор Анна Румянцева

Что делать, если стоимость квартиры неожиданно выросла

Недвижимость

Для каждого покупателя момент долгожданной сдачи квартиры застройщиком - счастливейший момент жизни. Но некоторые нюансы могут его сильно омрачить. Например, внезапное повышение цены жилплощади. Из-за чего это происходит, и как такого избежать? 

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Почему увеличивается цена?

Обычно причиной являются расхождения проектной и реальной площадей квартиры. При приеме ключей застройщик указывает на то, что фактически квартира больше, чем жилец покупал - и излишки квадратных метров придется оплатить.

Или не придется?

Расхождения в размерах вполне закономерно, особенно для квартир в монолитных домах. Многие жильцы доплачивают разницу, ведь за время строительства, как правило, цены на квадратные метры вырастают, и найти такую же квартиру по старой цене не представляется возможным.

Но для некоторых покупателей неожиданное увеличение жилплощади вовсе не становится радостной новостью: часто расходы бывают расписаны очень четко, ведь впереди ремонт и покупка обстановки, и выкроить деньги на "приросшие" метры не представляется возможным. как действовать в такой ситуации?

Права покупателя

Застраховаться от переплат необходимо еще на стадии заключения договора. В нем должно быть прописано право застройщика потребовать доплату за разницу в проектной и фактической площадях, если погрешность превышает обозначенный в договоре лимит. Покупателю не придется оплачивать отклонения в размере площади, если они в рамках указанных пределов - они могут быть обозначены в метрах или процентах от общей площади.

Если "лишние" метры не укладываются в законный лимит - доплатить за них придется. Но не больше, чем за 5% сверх указанной площади - даже если процентное соотношение больше, покупатель вправе оплатить только эти 5%. Также можно расторгнуть договор, если площадь оказалась больше на более, чем 5% от заявленной, и покупатель не желает оплачивать разницу.

Иногда в договоре пересчет не предусматривается - тогда покупатель ничего не должен застройщику, даже если фактическая площадь оказалась больше изначальной.

Не стоит забывать и об обратной ситуации. Иногда квадратных метров в готовой квартире не хватает - в этом случае покупатель вправе потребовать разницу с застройщика.

Как действовать?

Важное правило - не стоит подписывать никаких документов! Чтобы начать спор с застройщиком, необходимо пригласить независимого оценщика. Он выявит точное расхождение в фактической и заявленной площади, и покупатель сможет с его заключением обратиться в суд.

Фото: dengi.ua

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