За что жильцы переплачивают коммунальщикам

Ежемесячные счета за квартиру - это сфера, в которой мало кто из жильцов досконально разбирается. Тем не менее, все указанные в счетах суммы люди аккуратно вносят, чтобы не заиметь себе проблем. Какие цифры в коммунальных счетах не вполне справедливы?﻿

Услуги специалистов. Многие квартиросъемщики привыкли к тому, что при вызове сантехника или электрика нужно приготовить деньги. На самом деле эти расходы уже включены в квитанции от управляющей компании. Никаких дополнительных оплат жилец производить не должен.

Лифт. Жителям многоэтажных домов неработающие лифты доставляют немало хлопот. Но о них, как правило, забывают, когда приходит время оплачивать счета. На деле каждый день, когда лифт находился в нерабочем состоянии, должен быть учтен, и компания должна будет произвести перерасчет.

Электроэнергия. Еще даже не все жильцы перешли на энергосберегающие лампы. Что говорить о том, что далеко не каждый знает, что многие электроприборы продолжают потреблять электроэнергию, будучи выключенными, но подключенными к розетке. Экономия будет существенной, если вынимать вилки из розеток или же обзавестись пилотами, которые позволяют отключать до десяти приборов от электропитания нажатием одной кнопки.

Мусор. Некоторые управляющие компании вычисляют стоимость вывоза мусора, исходя из количества проживающих в доме. Но новому законодательству это является нарушением — тарифы должны формироваться в соответствии с размером жилплощади.

Отопление. Немногим знаком прибор учета тепла. Это приспособление, установленное в доме, позволяет точно замерять фактическое тепло в доме. Без него управляющая компания начисляет суммы по среднему тарифу за квадратный метр, которые невозможно проконтролировать. В эти расходы также могут входить затраты на профилактические работы компаний.

Водоснабжение. Здесь также велик риск заплатить за затраченную во время ремонтных работ воду. Кроме того, зачастую между квартирами, в которых не установлены счетчики расхода воды, распределяют гораздо более высокие траты, которые идут в карманы коммунальщиков.

Отслеживать переплаты жильцы могут, потребовав у управляющей компании счетов от компаний, которые предоставляют ресурсы. В этом счете указано, какая сумма должна быть выплачена непосредственно жильцами. Также в договорах, заключенных управляющей компанией с поставщиками услуг, иногда могут встречаться пункты, которые продублированы в квитанция потребителей — например, когда с жильцов дополнительно взимается плата за уборку, которая и так входит в оплаченные услуги спецпредприятия. Не стоит стесняться предъявить сотрудникам УК свою квитанцию и попросить разъяснить все непонятные пункты — счета должны быть максимально прозрачными.

Фото: 1obl. ru

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