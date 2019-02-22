Интересные факты о недвижимости

Какие ассоциации возникают у нас со словом "недвижимость"? У меня в воображении всплывают картинки из Глянцевых журналов, на которых красивые состоятельные люди пьют коктейли у бассейнов дорогих особняков. Или же изображения уверенных в себе мужчин в идеальных костюмах, заключающих сделки по продаже жилых домов и многоэтажных офисных зданий. Мы нашли некоторые занимательные факты о недвижимости в мире, возможно, что-то покажется вам полезным или просто интересным.

Для начала немного из истории.

У древних греков существовало правило, согласно которому в случае неуплаты должником долга, его земельный участок становился собственностью кредитора. На таком участке даже ставилась специальная табличка, которая называлась "Hypothéke", здесь даже перевод на русский язык будет излишним.

В 1 веке до нашей эры в Риме жил очень богатый человек по имени Марк Лициний Красс, который основную часть своего богатства нажил при помощи пожаров. Схема его действий была такова: как только вспыхивало какое-то здание, предприимчивый Марк тут же предлагал хозяину горящего здания купить его вместе с земельным участком.

Само собой цена, которую Марк предлагал хозяину здания, была гораздо ниже его реальной стоимости на рынке древнеримской недвижимости. Подобное предложение Марк так же делал и владельцам соседних зданий. Что неудивительно, ведь в те смутные времена пожары были обычным делом, огонь перекидывался с одного дома на другой, и так выгорали целые города. В случае если предложение Марка Лициния принималось, он очень оперативно направлял на тушение и последующее восстановление здания своих многочисленных рабов. Если же хозяева зданий отказывались от подобных сделок, никто не спешил тушить пожары.

Из древней эпохи перенесёмся в Америку начала двадцатого века, где в 1912 году один инженер по фамилии МакМэйхон взялся за постройку небоскрёба, что для тех времён представлялось чем-то грандиозным. По его задумке небоскрёб должен был вымахать под 146 метров в высоту, но юристы, которые занимались составлением договора для инвесторов, ошиблись в цифрах и указали высоту здания не в метрах, а в дюймах. Благодаря этой ошибке мы имеем самый низкий в мире небоскрёб высотой в 12 метров.

А теперь пару слов о самой провальной сделке в истории продажи недвижимости. Такой по праву можно считать договор пожизненного содержания 90-летней французской мадам Жанны Кальман. Один предприимчивый юрист решил таким образом завладеть её особнячком и заключил с пожилой француженкой договор ренты с пожизненным содержанием. Существенным моментом было то, что согласно договору юрист должен был ежемесячно платить старушке определённую сумму, которая в итоге складывалась в стоимость её дома.

Юристу было 47 лет, и он искренне надеялся пережить мадам Кальман и здорово сэкономить. Но судьба распорядилась иначе, Жанна пережила незадачливого юриста и скончалась в возрасте ста двадцати лет! Стоит добавить, что за годы действия договора она умудрилась получить прибыль, равную тройной стоимости её дома! Потому что после смерти юриста все его обязательства легли на плечи его вдовы.

Вернёмся в Штаты, где Верховный суд США в 1948 году признал незаконными сделки с недвижимостью, заключаемые по принципу сегрегации. Но большинству американцев было непросто следовать новым правилам, и как только "чёрная" семья поселялась в каком-то из домов "белого" квартала, соседи спешили избавиться от своих домов, опасаясь обвала цен на недвижимость в таком районе.

Шустрые агентства недвижимости умело пользовались подобными ситуациями, скупали недвижимость у белого населения по ценам, дешевле рыночной стоимости, чтобы потом продать её чёрным по уже завышенным ценам.

А кому известен тот факт, что знаменитая надпись Hollywood на голливудских холмах Лос-Анджелеса это всего лишь кусок рекламной инсталляции Hollywoodland? Эта масштабная рекламная конструкция была установлена одним агентством недвижимости в 1923 году и знаменовала собой призыв к приобретению недвижимости в районе с одноимённым названием. Её планировали убрать через полтора года, но в результате, лишившись окончания, она стала одной из визитных карточек США.

Почему в Японии небоскрёбы растут как грибы после дождя? Всему причиной очень высокие цены на землю в совокупности с внушительным количеством жителей страны Восходящего солнца. И кое-кому удаётся этими обстоятельствами удачно пользоваться. Например, один житель Токио приобрёл место под парковку площадью всего лишь каких-то тридцать квадратных метров. После чего взял и построил на этом месте дом высотой в три этажа, строительство которого обошлось ему в пятьсот тысяч долларов, что по меркам цен на рынке недвижимости японской столицы совсем немного.

А как вам такой факт? Одной английской леди удалось ни много ни мало, а отсудить у риелтора, продавшего ей дом, крупную сумму денег за то, что при продаже риелтор не удосужился уведомить пожилую англичанку о том, что в доме живёт призрак.

Художник Жан-Франсуа Фурту спроектировал и построил для себя дом "вверх дном". На такую идею его вдохновили сказки, которые он слышал в детстве от бабушки с дедом. Чтобы войти в дом, нужно пролезть в окно второго этажа. Подобных домов в современном мире становится всё больше.

Поговорим немного о ценах на недвижимость и интересных способах её продажи.

Очень долгое время самая дорогая недвижимость в мире находилась в Лондоне. Но сейчас ситуация изменилась, и пальма первенства принадлежит столице княжества Монако — Монте-Карло. За один квадратный метр жилья придётся отдать 50 тысяч долларов. Второе место по дороговизне жилья занимает Москва!

На сегодняшний день в престижном районе Москва-Сити цена за один квадратный метр доходит до двадцати с лишним тысяч долларов. А Лондон переехал на третье место. За ним расположились Токио, Нью-Йорк, Париж, Сингапур и Милан.

На девятом месте неожиданно оказался индийский город Мумбаи. Зато по цене деревенского домика в Российской глубинке можно приобрести довольно достойную недвижимость в Таиланде или Египте, кому какой климат и природа больше нравятся. Но находятся желающие приобрести земельный участок и на другой планете, например, на Марсе, Луне или даже Венере.

На рынке недвижимости есть и такие предложения, причем с очень привлекательными ценами! Большой вопрос лишь в том, будут ли подобные сделки иметь хоть какую-то законную силу, несмотря на подтверждающие покупку сертификаты.

На что только не идут риелторы ради прибыли. Например, одно французское агентство недвижимости организовало целую лотерею, лотом в которой был огромный дом, совершенно не пользующийся спросом! Риелторы подсчитали стоимость дома, свой процент, прочие расходы, после чего изготовили лотерейные билеты по 10 евро за каждый и начали их продажу. Когда им удалось продать билеты на сумму в 264 000 евро, быстренько провели розыгрыш и выбрали победителя, которым в итоге оказалась простая официантка. Никто не остался внакладе.

Однажды в Индии сильно упал спрос на недвижимость, и одна компания придумала удачный маркетинговый ход: каждый покупатель дома (стартовая цена на которые, к слову, начиналась от шестисот тысяч долларов) получал в подарок автомобиль! Когда пошли первые продажи, конкурирующие агентства тоже стали предлагать своим потенциальным покупателям подарки, но уже в виде золотых слитков и путешествий.

В Китае агентство недвижимости для привлечения клиентов рискнуло здоровьем пары сотрудниц: девушки в коротких юбках раздавали рекламные листовки с информацией об аренде и продаже недвижимости в очень плохую и холодную погоду. Случайные прохожие их жалели и брали листовки, что в итоге привело к увеличению количества сделок на 80%.В Екатеринбурге установлен даже памятник риелтору. Установлен он как раз неподалёку от одного из агентств недвижимости. Памятник сделан из бронзы. Риелтор изображен сидящим на лавочке с ноутбуком и разговаривающим по телефону, а у его ног сидит собака и смотрит на него преданными глазами. Примечательным в этом памятнике является надпись на мониторе ноутбука — всего два символа, обозначающие прибыль: "Y.E.".

Фото: ecosoft. in.ua

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