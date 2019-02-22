Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Недвижимость
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Рина Миро

Интересные факты о недвижимости

Недвижимость

Какие ассоциации возникают у нас со словом "недвижимость"? У меня в воображении всплывают картинки из Глянцевых журналов, на которых красивые состоятельные люди пьют коктейли у бассейнов дорогих особняков. Или же изображения уверенных в себе мужчин в идеальных костюмах, заключающих сделки по продаже жилых домов и многоэтажных офисных зданий. Мы нашли некоторые занимательные факты о недвижимости в мире, возможно, что-то покажется вам полезным или просто интересным.

Интересные факты о недвижимости. 399378.jpeg

Для начала немного из истории.

У древних греков существовало правило, согласно которому в случае неуплаты должником долга, его земельный участок становился собственностью кредитора. На таком участке даже ставилась специальная табличка, которая называлась "Hypothéke", здесь даже перевод на русский язык будет излишним.

В 1 веке до нашей эры в Риме жил очень богатый человек по имени Марк Лициний Красс, который основную часть своего богатства нажил при помощи пожаров. Схема его действий была такова: как только вспыхивало какое-то здание, предприимчивый Марк тут же предлагал хозяину горящего здания купить его вместе с земельным участком.

Само собой цена, которую Марк предлагал хозяину здания, была гораздо ниже его реальной стоимости на рынке древнеримской недвижимости. Подобное предложение Марк так же делал и владельцам соседних зданий. Что неудивительно, ведь в те смутные времена пожары были обычным делом, огонь перекидывался с одного дома на другой, и так выгорали целые города. В случае если предложение Марка Лициния принималось, он очень оперативно направлял на тушение и последующее восстановление здания своих многочисленных рабов. Если же хозяева зданий отказывались от подобных сделок, никто не спешил тушить пожары.

Из древней эпохи перенесёмся в Америку начала двадцатого века, где в 1912 году один инженер по фамилии МакМэйхон взялся за постройку небоскрёба, что для тех времён представлялось чем-то грандиозным. По его задумке небоскрёб должен был вымахать под 146 метров в высоту, но юристы, которые занимались составлением договора для инвесторов, ошиблись в цифрах и указали высоту здания не в метрах, а в дюймах. Благодаря этой ошибке мы имеем самый низкий в мире небоскрёб высотой в 12 метров.

А теперь пару слов о самой провальной сделке в истории продажи недвижимости. Такой по праву можно считать договор пожизненного содержания 90-летней французской мадам Жанны Кальман. Один предприимчивый юрист решил таким образом завладеть её особнячком и заключил с пожилой француженкой договор ренты с пожизненным содержанием. Существенным моментом было то, что согласно договору юрист должен был ежемесячно платить старушке определённую сумму, которая в итоге складывалась в стоимость её дома.

Юристу было 47 лет, и он искренне надеялся пережить мадам Кальман и здорово сэкономить. Но судьба распорядилась иначе, Жанна пережила незадачливого юриста и скончалась в возрасте ста двадцати лет! Стоит добавить, что за годы действия договора она умудрилась получить прибыль, равную тройной стоимости её дома! Потому что после смерти юриста все его обязательства легли на плечи его вдовы.

Вернёмся в Штаты, где Верховный суд США в 1948 году признал незаконными сделки с недвижимостью, заключаемые по принципу сегрегации. Но большинству американцев было непросто следовать новым правилам, и как только "чёрная" семья поселялась в каком-то из домов "белого" квартала, соседи спешили избавиться от своих домов, опасаясь обвала цен на недвижимость в таком районе.

Шустрые агентства недвижимости умело пользовались подобными ситуациями, скупали недвижимость у белого населения по ценам, дешевле рыночной стоимости, чтобы потом продать её чёрным по уже завышенным ценам.

А кому известен тот факт, что знаменитая надпись Hollywood на голливудских холмах Лос-Анджелеса это всего лишь кусок рекламной инсталляции Hollywoodland? Эта масштабная рекламная конструкция была установлена одним агентством недвижимости в 1923 году и знаменовала собой призыв к приобретению недвижимости в районе с одноимённым названием. Её планировали убрать через полтора года, но в результате, лишившись окончания, она стала одной из визитных карточек США.

Почему в Японии небоскрёбы растут как грибы после дождя? Всему причиной очень высокие цены на землю в совокупности с внушительным количеством жителей страны Восходящего солнца. И кое-кому удаётся этими обстоятельствами удачно пользоваться. Например, один житель Токио приобрёл место под парковку площадью всего лишь каких-то тридцать квадратных метров. После чего взял и построил на этом месте дом высотой в три этажа, строительство которого обошлось ему в пятьсот тысяч долларов, что по меркам цен на рынке недвижимости японской столицы совсем немного.

А как вам такой факт? Одной английской леди удалось ни много ни мало, а отсудить у риелтора, продавшего ей дом, крупную сумму денег за то, что при продаже риелтор не удосужился уведомить пожилую англичанку о том, что в доме живёт призрак.

Художник Жан-Франсуа Фурту спроектировал и построил для себя дом "вверх дном". На такую идею его вдохновили сказки, которые он слышал в детстве от бабушки с дедом. Чтобы войти в дом, нужно пролезть в окно второго этажа. Подобных домов в современном мире становится всё больше.

Поговорим немного о ценах на недвижимость и интересных способах её продажи.

Очень долгое время самая дорогая недвижимость в мире находилась в Лондоне. Но сейчас ситуация изменилась, и пальма первенства принадлежит столице княжества Монако — Монте-Карло. За один квадратный метр жилья придётся отдать 50 тысяч долларов. Второе место по дороговизне жилья занимает Москва!

На сегодняшний день в престижном районе Москва-Сити цена за один квадратный метр доходит до двадцати с лишним тысяч долларов. А Лондон переехал на третье место. За ним расположились Токио, Нью-Йорк, Париж, Сингапур и Милан.

На девятом месте неожиданно оказался индийский город Мумбаи. Зато по цене деревенского домика в Российской глубинке можно приобрести довольно достойную недвижимость в Таиланде или Египте, кому какой климат и природа больше нравятся. Но находятся желающие приобрести земельный участок и на другой планете, например, на Марсе, Луне или даже Венере.

На рынке недвижимости есть и такие предложения, причем с очень привлекательными ценами! Большой вопрос лишь в том, будут ли подобные сделки иметь хоть какую-то законную силу, несмотря на подтверждающие покупку сертификаты.

На что только не идут риелторы ради прибыли. Например, одно французское агентство недвижимости организовало целую лотерею, лотом в которой был огромный дом, совершенно не пользующийся спросом! Риелторы подсчитали стоимость дома, свой процент, прочие расходы, после чего изготовили лотерейные билеты по 10 евро за каждый и начали их продажу. Когда им удалось продать билеты на сумму в 264 000 евро, быстренько провели розыгрыш и выбрали победителя, которым в итоге оказалась простая официантка. Никто не остался внакладе.

Однажды в Индии сильно упал спрос на недвижимость, и одна компания придумала удачный маркетинговый ход: каждый покупатель дома (стартовая цена на которые, к слову, начиналась от шестисот тысяч долларов) получал в подарок автомобиль! Когда пошли первые продажи, конкурирующие агентства тоже стали предлагать своим потенциальным покупателям подарки, но уже в виде золотых слитков и путешествий.

В Китае агентство недвижимости для привлечения клиентов рискнуло здоровьем пары сотрудниц: девушки в коротких юбках раздавали рекламные листовки с информацией об аренде и продаже недвижимости в очень плохую и холодную погоду. Случайные прохожие их жалели и брали листовки, что в итоге привело к увеличению количества сделок на 80%.В Екатеринбурге установлен даже памятник риелтору. Установлен он как раз неподалёку от одного из агентств недвижимости. Памятник сделан из бронзы. Риелтор изображен сидящим на лавочке с ноутбуком и разговаривающим по телефону, а у его ног сидит собака и смотрит на него преданными глазами. Примечательным в этом памятнике является надпись на мониторе ноутбука — всего два символа, обозначающие прибыль: "Y.E.".

Фото: ecosoft. in.ua

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Москва оказалась в списке мегаполисов мира с растущей доступностью жилья﻿

Большие города: спальные районы в мегаполисах мира

Ожирение больше всего грозит жителям мегаполисов

Жители мегаполисов не стремятся обзаводиться большими семьями

 

 

Суровая правда: наказание за неуплату налога на продажу жилья Суровая правда: наказание за неуплату налога на продажу жилья

Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

Темы дом город страна сделка площадь продажа мегаполис архитектура недвижимость квартира купить
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Интересные факты о недвижимости
Бывший СССР
Россия в зеркале казахстанской революции
Недвижимость
Россияне смогут оперировать рыночной ценой жилья при расчете налога
Новости Все >
Финалистки конкурса по отбору на "Евровидение" от Украины не назвали Крым украинским
Глава "Роскосмоса" не увидел проблем с запуском египетского спутника
В России обнаружился дефицит металлолома
В МИД РФ не нашли повода для волнений из-за удаления русских надписей с валюты Казахстана
В Польше нашли "руку Кремля" в ее конфликте с Израилем
Лукашенко заявил о разработке Белоруссией плана по обороне для Венесуэлы
Соцсети: к границе Венесуэлы с Бразилией движется бронетехника
Проблемные места в Севастополе показали на интерактивной карте﻿﻿
Главное - стабильность: Лукашенко рассказал о главной задаче Белоруссии
Назарбаев распорядился убрать надписи на русском с казахстанских денег
Читательский топ
Минобороны отказалось закупать новейшие вертолеты "Ночной охотник" из-за цены
В столице ДНР остановлен крупнейший металлургический завод
Израиль показал уничтожение российских вертолетов в рекламе систем ПВО
Военные Украины не разделяют мнение Порошенко о войне с Россией
Американский политолог: отношения Вашингтона и Москвы обречены
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Российский Т-90М назван "легкой мишенью" на современной войне

При вращении башни танка со стволом, опущенном к горизонту, боевая машина якобы начнет рушить сама себя.

Российский Т-90М назван "легкой мишенью" на современной войне
The News Lens: страны мира выстраиваются в очередь за российским оружием
Военные новости
The News Lens: страны мира выстраиваются в очередь за российским оружием
Общество
Родители устроили самосуд над агрессивным школьником
Другие
В России накапливается протестный потенциал
Кремль
Послание Путина: народ, прорыв, "чистки" и ракеты

Владимир Путин обратился с посланием, уже названным народно-ракетным. Мы выделили самые главные темы послания президента.

Послание Путина: народ, прорыв, "чистки" и ракеты
Путин готовит послание для спасения рейтингов власти?
Власть
Путин готовит послание для спасения рейтингов власти?
Новости Украины
Лавров: Киев готовит новую провокацию у Крыма с участием НАТО
Шоу-бизнес
Макаревич заявил об идиотизме 80 процентов населения
Политика. Новости и аналитика
Пенсии россиян предложили передавать по наследству

Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий гражданам получать пенсии за своих умерших родственников

Пенсии россиян предложили передавать по наследству
Песков: Путин недоволен эффективностью выполнения его установок
Власть
Песков: Путин недоволен эффективностью выполнения его установок
Политика. Новости и аналитика
Жители Южных Курил выступили против передачи островов Японии
Общество
Родители устроили самосуд над агрессивным школьником
Любовь Степушова Россия в зеркале казахстанской революции Любовь Степушова Соломон Соловьев Бесхребетность или воля? Загадка знака Рыбы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Будущие археологические находки: свитки и таблички Игорь Буккер
Комментарии
Киеву нужна небольшая, но победоносная война на Азове
Путин перед выбором: силовики или иностранные инвестиции
Путин перед выбором: силовики или иностранные инвестиции
Пятерка лучших пистолетов Второй мировой
Родители устроили самосуд над агрессивным школьником
В столице ДНР остановлен крупнейший металлургический завод
Назарбаев распорядился убрать надписи на русском с казахстанских денег
Назарбаев распорядился убрать надписи на русском с казахстанских денег
Киеву нужна небольшая, но победоносная война на Азове
Назарбаев распорядился убрать надписи на русском с казахстанских денег
В столице ДНР остановлен крупнейший металлургический завод
Назарбаев распорядился убрать надписи на русском с казахстанских денег
В столице ДНР остановлен крупнейший металлургический завод
Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит
Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит
Звезда "Кадетов" и "Дальнобойщиков" избит за замечание в подъезде
Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит
Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит
Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит
Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит
"Народное" послание Путина смотрело лишь 5,9% москвичей
История и современность Все >
Уильям Шекспир: тайны английского драматурга
Уильям Шекспир: тайны английского драматурга
10 интересных фактов из жизни Льва Толстого
10 интересных фактов из жизни Льва Толстого
Соцсети: к границе Венесуэлы с Бразилией движется бронетехника
Соцсети: к границе Венесуэлы с Бразилией движется бронетехника
В Китае создают "микроволновое оружие" против террористов
В Китае создают "микроволновое оружие" против террористов
Сирийские танкисты назвали кондиционеры в Т-90С преимуществом перед "Абрамс"
Сирийские танкисты назвали кондиционеры в Т-90С преимуществом перед "Абрамс"
Киеву нужна небольшая, но победоносная война на Азове
Киеву нужна небольшая, но победоносная война на Азове
Американский адмирал пообещал не допустить господства России в Арктике
Американский адмирал пообещал не допустить господства России в Арктике
Тактика "скромного поведения": как Кутузов своей осторожностью добыл мир с Турцией
Тактика "скромного поведения": как Кутузов своей осторожностью добыл мир с Турцией
"Последнее вторжение": как провалилась операция Черного легиона в Англии
"Последнее вторжение": как провалилась операция Черного легиона в Англии
Фанаты устроили "Зениту" огненный коридор
Фанаты устроили "Зениту" огненный коридор
Западные эксперты: бояться ли нового оружия России?
Западные эксперты: бояться ли нового оружия России?
Женское Все >
Как задобрить домового
Как задобрить домового
О пользе планирования клумбы: ошибки садоводов
О пользе планирования клумбы: ошибки садоводов
Читаем этикетки на пакетиках с семенами
Читаем этикетки на пакетиках с семенами
Семь способов спасения саженцев весной
Семь способов спасения саженцев весной
Просто: выращиваем хризантему из букета
Просто: выращиваем хризантему из букета
Россияне отдают предпочтение импортным сырам
Россияне отдают предпочтение импортным сырам
К 2024 году истории болезни станут электронными
К 2024 году истории болезни станут электронными
Россияне предпочитают здоровое питание
Россияне предпочитают здоровое питание
Бросил парень - не беда!
Бросил парень - не беда!
Пожилые модели взорвали миланскую неделю моды
Пожилые модели взорвали миланскую неделю моды
Малевич неожиданно стал украинским художником
Малевич неожиданно стал украинским художником
Галустян весь седой
Галустян весь седой
Ученые создадут из крови крокодилов самые сильные антибиотики
Ученые создадут из крови крокодилов самые сильные антибиотики
Ученые: морские черви могут спасти от рака
Ученые: морские черви могут спасти от рака
Мужское Все >
Полезные рекомендации рыбаку (часть 8)
Полезные рекомендации рыбаку (часть 8)
Над маленьким агрессором родители устроили самосуд
Над маленьким агрессором родители устроили самосуд
Расхламление дома: кухня
Расхламление дома: кухня
Что такое "плавающее" напольное покрытие?
Что такое "плавающее" напольное покрытие?
Как хранить украшения: удобные и простые решения
Как хранить украшения: удобные и простые решения
Ремонт с дизайнером: плюсы и минусы
Ремонт с дизайнером: плюсы и минусы
Домашний интерьер в стиле советской эпохи
Домашний интерьер в стиле советской эпохи
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Точка зрения
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Армения шагает... От России или к ней?
Точка зрения
Армения шагает... От России или к ней?
Как Бишкек ответит на ультиматум Путина
Точка зрения
Как Бишкек ответит на ультиматум Путина
Центральная оперативная таможня: задачи и достижения-2018
Точка зрения
Центральная оперативная таможня: задачи и достижения-2018
Интересы
Ересь Маркиона: злой демиург и добрый Бог
Ересь Маркиона: злой демиург и добрый Бог
Церковь и алкоголики: спасение утопающих
Церковь и алкоголики: спасение утопающих
Хит-парад домашних питомцев: хомяки рулят
Хит-парад домашних питомцев: хомяки рулят
Как успокоить собаку в машине
Как успокоить собаку в машине
Питомец "как в кино": невыдуманные трагедии
Питомец "как в кино": невыдуманные трагедии
Кошка Лагерфельда может не получить наследства
Кошка Лагерфельда может не получить наследства
Что нужно знать о хорьках
Что нужно знать о хорьках
Какие технологии повлияют на нас в самом ближайшем будущем?
Какие технологии повлияют на нас в самом ближайшем будущем?
Летучих рыб Иллинойса сняли на скоростную камеру
Летучих рыб Иллинойса сняли на скоростную камеру
В Петербурге, запертые в квартире коты, затопили несколько квартир
В Петербурге, запертые в квартире коты, затопили несколько квартир
Исследователь рассказал, где мог упасть "Боинг 777-200"
Исследователь рассказал, где мог упасть "Боинг 777-200"
В британских школах появились унисекс-кабинки
В британских школах появились унисекс-кабинки
На Луне камни могут превращаться в воду
На Луне камни могут превращаться в воду
Питание с цельнозлаковыми продуктами уменьшает опасность рака печени
Питание с цельнозлаковыми продуктами уменьшает опасность рака печени
Фантастические твари и где они обитают: возвращение в волшебный мир
Фантастические твари и где они обитают: возвращение в волшебный мир
Евросоюз
Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит

Польша вступила в жесткий конфликт с Израилем из-за обвинений в природном антисемитизме и коллаборационизме. Но ведь Варшаве очень просто понять израильтян.

Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит
Если Плахотнюк - России враг, то как сделать его другом?
Новости Молдовы
Если Плахотнюк - России враг, то как сделать его другом?
Украина решила идти в НАТО "в ненужное время и в ненужном месте"
Новости Украины
Украина решила идти в НАТО "в ненужное время и в ненужном месте"
Венесуэла приготовила 15 тысяч снайперов
Южная Америка
Венесуэла приготовила 15 тысяч снайперов
Коалиция в ООН из 50 стран поддержит Венесуэлу
Южная Америка
Коалиция в ООН из 50 стран поддержит Венесуэлу
Киргизия лавирует между Россией и Китаем
Бывший СССР
Киргизия лавирует между Россией и Китаем
На 12 "ножевых ударов" Россия ответила Украине одним - эксперт
Новости Украины
На 12 "ножевых ударов" Россия ответила Украине одним - эксперт
В Армении революция была не цветная, а бархатная
Новости Армении
В Армении революция была не цветная, а бархатная
Крым ждет: Каталония интернационализирует конфликт
Евросоюз
Крым ждет: Каталония интернационализирует конфликт
Россия не может проиграть в Венесуэле
Южная Америка
Россия не может проиграть в Венесуэле
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ