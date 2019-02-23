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Автор Павел Морозов

Налог на недвижимость: как рассчитать самостоятельно﻿

Недвижимость

Для расчета налога на недвижимость вовсе необязательно обращаться в налоговую службу. Его можно рассчитать и самостоятельно. Но вначале необходимо определить, что же входит в понятие недвижимого имущества.

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Итак, объекты недвижимого имущества - это не только квартира или дом. Налог придется платить и за гараж, за комнату в общежитии и парковочное место, приобретенное в собственность. Коммерческая недвижимость тоже облагается налогом. Как и дачные дома, хозяйственные постройки, склады, недостроенные объекты.

К недвижимости относят даже морские суда и космические объекты. Поэтому если вы являетесь счастливым обладателем последних, придется периодически наведываться в налоговую инспекцию. Расчет будет произведен индивидуально по каждому из объектов собственности. Независимо от того, сколько у вас квартир и яхт.

От чего зависит налог на недвижимость

В налоговой службе учитывают кадастровую стоимость. То есть сумму, рассчитанную кадастровой палатой. Она меняется раз в три года во всех городах. Правда, за исключением Москвы, Севастополя и Санкт-Петербурга. В этих городах цену пересматривают каждые два года из-за динамичных изменений на рынке недвижимости.

Изменение суммы зависит от инфраструктуры района. А также износа дома, наличия аналогичных предложений в продаже. В случае, если стоимость, подсчитанная кадастровой палатой, вас не устраивает, вы можете обратиться в суд для перерасчета. Для формулы налога на недвижимость нужно узнать кадастровую и инвентаризационную стоимость объекта, а также ставку и положенные вам льготы.

Как узнать кадастровую стоимость

За информацией о цене собственности можно обратиться в кадастровую палату своего города, чтобы подать заявление на получение справки о кадастровой стоимости объекта. Необходимо взять с собой паспорт. Справка будет готова в течение пяти рабочих дней. Причем абсолютно бесплатно.

В случае, если вам не нужен оригинал документа с подтверждением стоимости квартиры, то можно уточнить ее на сайте Росреестра. В разделе "электронные услуги" надо перейти во вкладку "справочная информация по объектам недвижимости. Или же найдите свой дом на публичной кадастровой карте по адресу и координатам.

Как узнать инвентаризационную стоимость

Инвентаризационную оценку обычно запрашивают, когда хотят купить или продать квартиру, участвуют в процессах приватизации, наследования или обмена. Эту сумму рассчитывают специалисты в Бюро технической инвентаризации. Они определяют восстановительную стоимость. То есть цену здания на настоящий момент, будто оно было построено только сейчас. И с учетом затрат на ввод в эксплуатацию.

Решающее значение для расчета инвентаризационной стоимости на недвижимость имеют: площадь жилья, вид фундамента, количество несущих стен, окон, дверей, а также лифтов и этажей в доме. Помимо этого, учитывают цены оборудования и материалов, заработную плату рабочих, содержание инженерных сетей, складские и транспортные расходы. Из восстановительной стоимости вычитают процент износа и изменения стоимости материалов и услуг.

Как выбрать ставку

В России используется трехуровневая налоговая ставка на имущество. Для жилых домов, машино-мест, гаражей, недостроенных зданий и хозяйственных строений она равна 0,1%. Это первый уровень.

Для "иных" зданий, которые не относятся к этим категориям, ставка составляет 0,5%. Для дорогой недвижимости, которую в кадастровой службе оценили на сумму свыше 300 млн руб. — 2%.

Как посчитать налог

К 2020 году имущественный налог будет рассчитываться только по кадастровой стоимости. Этому моменту предшествует длительный плавный переход, так как по сравнению с предыдущими годами цена увеличится.

Формула содержит уменьшающий коэффициент, которого через год не будет.​ Выглядит она так: Налог = (Нк — Ни) х Кф + Ни Нк — величина налога по кадастровым расчетам. Это кадастровая цена, умноженная на ставку налога.

Ни — это сумма от инвентаризационной стоимости. Инвентаризационная цена умножается на налоговую ставку.

Кф разберем отдельно — это уменьшающий коэффициент, который растет ежегодно. Например, в 2017 году Кф равнялся 0,2, в 2018-м — 0,6, в 2019-м составляет 0,8, а после 2020 года Кф будет равен 1.

Все указанные в формуле элементы мы разобрали выше, поэтому остается только вооружиться калькулятором, ссылками из статьи и терпением для расчетов налога на недвижимость.

Фото: karelinform. ru

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