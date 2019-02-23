Налог на недвижимость: как рассчитать самостоятельно﻿

Для расчета налога на недвижимость вовсе необязательно обращаться в налоговую службу. Его можно рассчитать и самостоятельно. Но вначале необходимо определить, что же входит в понятие недвижимого имущества.
Итак, объекты недвижимого имущества - это не только квартира или дом. Налог придется платить и за гараж, за комнату в общежитии и парковочное место, приобретенное в собственность. Коммерческая недвижимость тоже облагается налогом. Как и дачные дома, хозяйственные постройки, склады, недостроенные объекты.
К недвижимости относят даже морские суда и космические объекты. Поэтому если вы являетесь счастливым обладателем последних, придется периодически наведываться в налоговую инспекцию. Расчет будет произведен индивидуально по каждому из объектов собственности. Независимо от того, сколько у вас квартир и яхт.
От чего зависит налог на недвижимость
В налоговой службе учитывают кадастровую стоимость. То есть сумму, рассчитанную кадастровой палатой. Она меняется раз в три года во всех городах. Правда, за исключением Москвы, Севастополя и Санкт-Петербурга. В этих городах цену пересматривают каждые два года из-за динамичных изменений на рынке недвижимости.
Изменение суммы зависит от инфраструктуры района. А также износа дома, наличия аналогичных предложений в продаже. В случае, если стоимость, подсчитанная кадастровой палатой, вас не устраивает, вы можете обратиться в суд для перерасчета. Для формулы налога на недвижимость нужно узнать кадастровую и инвентаризационную стоимость объекта, а также ставку и положенные вам льготы.
Как узнать кадастровую стоимость
За информацией о цене собственности можно обратиться в кадастровую палату своего города, чтобы подать заявление на получение справки о кадастровой стоимости объекта. Необходимо взять с собой паспорт. Справка будет готова в течение пяти рабочих дней. Причем абсолютно бесплатно.
В случае, если вам не нужен оригинал документа с подтверждением стоимости квартиры, то можно уточнить ее на сайте Росреестра. В разделе "электронные услуги" надо перейти во вкладку "справочная информация по объектам недвижимости. Или же найдите свой дом на публичной кадастровой карте по адресу и координатам.
Как узнать инвентаризационную стоимость
Инвентаризационную оценку обычно запрашивают, когда хотят купить или продать квартиру, участвуют в процессах приватизации, наследования или обмена. Эту сумму рассчитывают специалисты в Бюро технической инвентаризации. Они определяют восстановительную стоимость. То есть цену здания на настоящий момент, будто оно было построено только сейчас. И с учетом затрат на ввод в эксплуатацию.
Решающее значение для расчета инвентаризационной стоимости на недвижимость имеют: площадь жилья, вид фундамента, количество несущих стен, окон, дверей, а также лифтов и этажей в доме. Помимо этого, учитывают цены оборудования и материалов, заработную плату рабочих, содержание инженерных сетей, складские и транспортные расходы. Из восстановительной стоимости вычитают процент износа и изменения стоимости материалов и услуг.
Как выбрать ставку
В России используется трехуровневая налоговая ставка на имущество. Для жилых домов, машино-мест, гаражей, недостроенных зданий и хозяйственных строений она равна 0,1%. Это первый уровень.
Для "иных" зданий, которые не относятся к этим категориям, ставка составляет 0,5%. Для дорогой недвижимости, которую в кадастровой службе оценили на сумму свыше 300 млн руб. — 2%.
Как посчитать налог
К 2020 году имущественный налог будет рассчитываться только по кадастровой стоимости. Этому моменту предшествует длительный плавный переход, так как по сравнению с предыдущими годами цена увеличится.
Формула содержит уменьшающий коэффициент, которого через год не будет. Выглядит она так: Налог = (Нк — Ни) х Кф + Ни Нк — величина налога по кадастровым расчетам. Это кадастровая цена, умноженная на ставку налога.
Ни — это сумма от инвентаризационной стоимости. Инвентаризационная цена умножается на налоговую ставку.
Кф разберем отдельно — это уменьшающий коэффициент, который растет ежегодно. Например, в 2017 году Кф равнялся 0,2, в 2018-м — 0,6, в 2019-м составляет 0,8, а после 2020 года Кф будет равен 1.
Все указанные в формуле элементы мы разобрали выше, поэтому остается только вооружиться калькулятором, ссылками из статьи и терпением для расчетов налога на недвижимость.
Фото: karelinform. ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Россияне стали массово продавать свою недвижимость в Карловых Варах
Иранские банки решили продавать свою недвижимость за криптовалюту
Вторичная недвижимость в России подорожала впервые за четыре года
Право на жилье: наследуется ли недвижимость в гражданском браке
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Дата празднования Дня защитника отечества была выбрана случайно. Об этом свидетельствуют документы, хранящиеся в Российском государственном военном архиве.
Владимир Путин обратился с посланием, уже названным народно-ракетным. Мы выделили самые главные темы послания президента.
Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий гражданам получать пенсии за своих умерших родственников
Польша вступила в жесткий конфликт с Израилем из-за обвинений в природном антисемитизме и коллаборационизме. Но ведь Варшаве очень просто понять израильтян.