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Автор Ксения Семенова

Россияне смогут оперировать рыночной ценой жилья при расчете налога

Недвижимость

Каждый гражданин нашей страны, исправно платящий налоги, имеет право требовать от уполномоченной инстанции осуществлять расчет пошлины, исходя из кадастровой или рыночной цены жилплощади (когда первый пункт еще не рассчитан). Данная информация описана в решении Конституционного суда.  

Россияне смогут оперировать рыночной ценой жилья при расчете налога. 399375.jpeg

Суд осуществил проверку нормы Налогового кодекса, которая разрешает проводить расчет налога на собственность от инвентаризационной стоимости недвижимости в регионах России, где на данный момент еще не практикуется проведение расчетов на основании кадастровой стоимости.

По закону, все регионы на территории нашей страны в обязательном порядке должны перейти на новый способ расчета до 2020 года, однако большинство из них продолжают хитрить и прибегают к помощи всевозможных лазеек. Подобные способы позволяют не использовать понижающий коэффициент при составлении суммы пошлины на жилплощадь. Добавим, на сегодняшний день в нашей стране осталось 13 субъектов, которые до сих пор не используют новый способ подсчета налога на имущество.

Проводить вышеуказанные разбирательства пришлось из-за жалобы жительницы г. Барнаула (Алтайский край), которая имеет в собственности жилое помещение в пригородной зоне. В 2016 году налоговый орган начислил ей пошлину на имущество в размере 47 572 рублей, а с каждым годом данная сумма только увеличивается. При этом на территории Москвы гражданка могла бы заплатить лишь 2 873 рубля. Большая сумма получилась в результате использования инвентаризационной стоимости жилплощади с применением высокого диапазона налоговых ставок. Этот показатель может в 20 раз превышать значение, полученное при расчете от кадастровой стоимости.

Ранее указанная гражданка добиться правильного подсчета пошлины так и не смогла. Судебные инстанции не усмотрели для этого причин, так как на территории Алтайского края не утверждено решение об установлении налоговой базы, беря за основу кадастровую цену жилья.

Суд постановил, что спорная норма НК никак не противоречит Конституции, но пояснил, что пошлина, выведенная по инвентаризационной стоимости жилплощади, не может значительно превышать сумму, рассчитанную по ее кадастровой стоимости. Таким образом, налогоплательщики рискуют попасть в ситуацию с неравным положением, если провести параллель с владельцами подобного имущества на территории других субъектов, учитывающих кадастровую стоимость. Кроме того, данный показатель может быть задан по велению комиссии в размере рыночной цены.

Фото: amic.ru

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