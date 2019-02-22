Суровая правда: наказание за неуплату налога на продажу жилья

Квартиру большинство российских граждан воспринимает, в первую очередь, как свою собственность, которую можно не только приобрести, но и выгодно продать. А вот при завершении сделки многие умышленно забывают о правиле уплаты налога на проданную квартиру. Такое пренебрежение законом может дорого статься собственнику.

Основные правила

Продажа жилой недвижимости подразумевает получение владельцем крупной суммы денег. Об этом следует указать в налоговой декларации, а также учесть требования Федеральной налоговой службы. В Налоговом кодексе четко прописаны правила уплаты налога с проданного жилья.

Сумма налога зависит от ряда факторов: цена жилья, обстоятельства продажи, срок, в течение которого квартира находилась в собственности, когда именно владелец получил квартиру, так как с 1 января 2016 года стали действовать новые правила расчета суммы налога.

В настоящее время отследить продажу жилья очень легко - все данные о смене права собственности фиксируются в ЕГРН, проверить который могут не только сотрудники налоговых служб, но и простые нотариусы при проверки прошлого выставленного на продажу жилья.

Что ждет нарушителей

В Налоговом и Уголовном кодексах прописаны разные варианты наказания для мошенничества с налогом на продажу квартиры: за непредставленную декларацию, за опоздание с декларацией, за занижение стоимости жилья для снижения суммы налога, за неуплату налога.

Так, если декларацию после совершения сделки с недвижимостью сдали после крайнего срока, при обнаружении данного обстоятельства нарушителю придется помимо суммы налога на квартиру выплатить за каждый прошедший месяц просрочки еще 5% от размера налога. Впрочем, штраф не бесконечен, было установлен ограничение на его минимальный и максимальный размеры, а именно - 1000 руб. и до 30% от общей суммы налога.

Есть штрафы и для случаев неуплаты налога, сокрытия реальной стоимости сделки, неполной выплаты. А таком случае административное наказание, согласно Налоговому кодексу, ст. 122, п.1, составит 20-40% от суммы налога. Размер штрафа растет, если при расследовании будет доказано умышленное действие по нарушению закона, а не ошибка по незнанию.

Дополнительные проблемы

Помимо административных взысканий, за мошенничество с налогом на продажу квартиры или невыплатой его государству может наступить и уголовное наказание. В таком случае наказание может быть куда более суровым, в том числе и для кошелька продавца.

По выбору суда наказание в крупном размере может включать:

штраф в 100-300 тыс. руб.;

принудительные работы;

арест до 0,5 года;

тюремное заключение до 12 месяцев.

За преступления в особо крупном размере наказание будет еще более суровым: все вышеперечисленные способы увеличиваются в размере и продолжительности по времени. Именно поэтому специалисты и юристы рекомендуют никогда не нарушать правил в отношении уплаты налогов на продажу квартиры.

Ранее была популярна схема, при которой в договоре на продажу жилья по согласию сторон проставлялась куда меньшая сумма - обычно до 1 млн руб. Но это может грозить как потерей средств покупателя в случае признания сделки незаконной, так и проблемами от налоговой службы. По новым правилам стоимость квартиры не может быть меньше рыночной.

Важно знать!

С 2019 года изменились формы налоговой декларации 3-НДФЛ, так что желающим заплатить налог вовремя нужно тщательно изучить новые правила, чтобы оформить все по закону правильно.

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