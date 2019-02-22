Когда нужно менять ИНН?

Смена места жительства - процесс не только трудоёмкий в плане материальных и физических затрат, но и хлопотный в отношении деловой документации. Меняя прописку, мы рискуем обрести проблемы, о которых раньше не задумывались. Один из важных вопросов, возникающих при переезде - нужно ли менять ИНН?﻿

Согласно налоговому кодексу, такой идентификационный номер должен быть у каждого налогоплательщика, и выдают его в местной налоговой службе. Практически любые операции, связанные с уплатой налогов, нуждаются в предъявлении этого документа. С помощью ИНН мы можем получить доход, открыть банковский счёт, оформить лицензию, зарегистрировать на своё имя какое-либо имущество. Во всех подобных случаях без ИНН никак не обойтись.

Идентификационный номер можно узнать, подав заявление в налоговое управление — для этого потребуется только паспорт. В сети, правда, можно обнаружить ресурсы, предлагающие выяснить ваш ИНН удалённо (и чаще всего не бесплатно), но такие "услуги" являются мошенничеством — этой информации нет в свободном доступе, и её размещение должно строго наказываться.

Итак, в каких случаях, согласно закону, ИНН подлежит замене?

Прежде всего — при смене прописки или места жительства документ остаётся действительным в любом регионе России. Не нужно извещать налоговые службы о своём переезде, они самостоятельно поставят вас на учёт по вашему новому адресу.

Если вы меняете паспорт на новый в связи с достижением возраста или с потерей старого, ИНН также остаётся неизменным. Исключение составляют случаи, когда меняется фамилия — тогда уже и ИНН придётся поменять.

Служащие государственных подразделений и индивидуальные предприниматели также обязаны иметь данный документ.

Как уже отмечалось, процедура получения ИНН очень проста. Чтобы узнать свой идентификационный номер, нужно выполнить несколько операций:

1. Выяснить адрес местной налоговой службы и график её работы.

2. Прийти с паспортом и копией первых двух его страниц (и других важных данных при необходимости).

3. Заполнить заявление на месте или распечатать его дома, заполнить и принести.

4. Получить новый код через пять дней.

5. По желанию обратиться в специальную службу, чтобы номер был внесён в ваш паспорт.

Впрочем, оформить заявление можно и через официальный сайт ФНС. В этом случае понадобиться явиться в службу только для того, чтобы забрать готовый документ.

Таким образом, можно заметить, что при смене места жительства или прописки подавать заявление на замену ИНН вовсе не требуется. Если всё же понадобилось получить новый идентификационный номер, необходимо будет заменить и некоторые другие документы: водительское удостоверение, загранпаспорт, а также обновить данные о себе при посещении банка. К счастью, в большинстве случаев такие хлопоты не понадобятся, и вы сможете спокойно пользоваться однажды присвоенным ИНН в любом регионе Российской Федерации.

Фото: 100 migrantov.ru

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