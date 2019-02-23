Свой дом для автомобиля: где оставлять машину в новостройках

В столичном мегаполисе жители многоквартирных домов испытывают все больше проблем с дворовыми парковками. Гостевые парковки в московских дворах вне зависимости от сегмента жилого комплекса как правило переполнены. В связи с этим отмучается рост спроса на покупку машино-мест в подземных и наземных многоуровневых паркингах в новостройках.

Типы паркингов

Эксперты выделяют три типа паркингов, которые сегодня есть в новостройках. Это подземные, наземные многоуровневые и плоскостные (гостевые). И если первые два типа застройщики продают, и редко сдают в аренду, то последний - обычно бесплатный.

Как оформить машино-место в собственность

При высокой плотности населения и реализации концепции «двор без машин» девелоперы строят подземные или наземные многоуровневые паркинги. Иногда, при наличии большего пространства, девелоперы могут сочетать наземную и плоскостную парковки. Но определяющим критерием в конечном счете становится экономика проекта.

Цена вопроса

За последние три года средний чек средняя столичных паркингов оставался примерно на одном и том же уровне. Стоимость подземного паркинга в массовом сегменте в настоящее время составляет 1,2 млн руб., в наземном - 850 тыс. руб. В бизнес-классе показатель для подземного паркинга достигает 2,2 млн руб., в премиум-классе - 3,5 млн руб., в элитном - 6 млн руб. Минимальная стоимость машино-места в новостройках столицы, составляет 480 тыс. руб. (подземный паркинг), максимальная - 10,2 млн руб. Тем не менее даже в столичных новостройках девелоперы вынуждены продавать паркинг по себестоимости или себе в убыток. Поэтому в Московской области редко можно встретить проекты с подземным паркингом по причине высоких затрат на их строительство. Причем паркинги в московских новостройках массового сегмента продаются долго и часто не заполнены.​

Сколько должно быть машино-мест в жилом комплексе

В настоящее время нормативы обеспеченности рассчитываются исходя из площади квартир. На каждые 80 кв. м девелопер должен был построить одно машино-место. При этом значение может меняться как в большую, так и меньшую сторону. Все зависит от расположения жилого комплекса. Также обеспеченность паркингом зависит и от наличия в пешей доступности метро или остановки наземного общественного транспорта. В среднем по рынку парковочный коэффициент в проектах массового сегмента варьируется от 0,3 до 1,2. В бизнес-классе обеспеченность машино-местами составляет от 0,3 до 2,2. Однако госнормативы уже давно устарели. Как правило девелоперы их не соблюдают и часто при строительстве жилого комплекса комфорт-класса на 300 квартир строят 150 парковок, что сегодня не соответствует потребностям жителей с автомобилями.

Что выгоднее: покупка или аренда

Некоторые покупатели вкладывают средства в машино-места для последующей их сдачи в аренду. Инвестиции в парковки с точки зрения дальнейшей продажи, как показывает практика, невыгодны.

Как решить проблему парковок во дворах

Проблема парковок во дворах как правило решается одним способом. Прежде всего, это удешевление строительства многоуровневого наземного паркинга и строительство дополнительных паркингов на свободных участках в Москве. В частности, вдоль железнодорожных путей, рядом с предприятиями. Также проблему с парковкой можно решать не только массовым строительством и продажей паркингов, но и развитием сети общественного транспорта.

Фото: drom.ru

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