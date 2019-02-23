Закон о самозанятых: каким будет путь к "белой аренде"﻿

С 2019 года в России введен так называемый "налог на профессиональный доход". Его будут уплачивать лица, имеющие статус самозанятых. Новый закон был принят в конце ноября прошлого года.

Уже давно говорится о том, как упростить налогообложение и отчетность. И можно с уверенностью сказать, что необходимость в этом действительно назрела.

Список видов деятельности, которые попадают под действие нового закона, не слишком широк. Он подразумевает именно самозанятость. То есть работу на себя. А также сдачу своего имущества в аренду или найм. Посредники под действие закона не попадают. Помимо этого, данный "особый" режим не применяется при аренде нежилых помещений. В частности, офисов или апартаментов. В список также не входит продажа квартир, домов и транспортных средств. Или же другая передача имущественных прав на движимое и недвижимое имущество.

Новый статус

В настоящее время новый налог является экспериментальным и введен пока только на территории Москвы и области. А также в Калужской области и республике Татарстан. Сейчас нормы нового закона актуальны только в случае если деятельность осуществляется в одном из указанных субъектов. При арендных отношениях под "местом деятельности" понимается местонахождение объекта недвижимости, сдаваемого в аренду. Иными словами, сдаваемый объект должен находиться либо в Москве, Московской, Калужской областях или в Республике Татарстан.

В случае, если же арендодатель зарегистрирован по месту жительства и состоит на учете в налоговой службе другого субъекта России, то это также является препятствием для использования спецрежима. Главное, чтобы сдаваемая недвижимость находилась на территории экспериментального субъекта.

И еще одна важная деталь — собственник объекта, сдаваемого в аренду или найм, должен быть гражданином России. Иностранные граждане не имеют возможности пользоваться льготным режимом, кроме граждан стран ЕАЭС. То есть Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика и Армения.

Размеры ставок налогового сбора на профессиональный доход действительно интересны. Если квартиру арендует физическое лицо, т. е. заключается договор найма жилого помещения, то ставка налога составляет 4%.

В случае же если договор аренды квартиры заключен с компанией, т. е. с юридическим лицом, то ставка будет несколько выше и составит уже 6 процентов.

Аренда жилья: как выбрать выгодный режим налогообложения

Может показаться подозрительным такое быстрое введение пониженной ставки налога. На это у законодателей есть объяснение. В течение десяти лет запрещается увеличивать налоговые ставки и уменьшать предельный размер доходов за календарный год. Он составляет 2,4 млн руб. Для сравнения — ограничение годового дохода для ИП составляет 150 млн руб. — для УСН; 60 млн руб. — для ПСН.

Если данный порог в 2,4 млн руб. в год будет превышен, то налогоплательщик теряет право использовать специальный налоговый режим. В этом случае суммы дохода, превышающие 2,4 млн руб., в текущем календарном году облагаются налогом по ставке 13% (для физлиц) или по иным ставкам для ИП в случае его регистрации сразу после потери статуса самозанятого, которая неизбежна в данном случае для применения иных спец. режимов. Часть суммы уплаченного налога идет на обязательное медицинское страхование.

Как это будет работать — покажет время. Тем не менее уже сегодня очевидно, что закон работает. По некоторым данным, только за новогодние каникулы более 5 тыс. пользователей установили мобильное приложение, позволяющее применять новый налоговый сбор.

Фото: emigranto.ru

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