"Дачная амнистия" завершается: зачем нужны новые правила

С 1 марта можно смело забыть про так называемую "дачную амнистию". Она предусматривала упрощенный порядок регистрации прав на отдельные объекты недвижимости. То есть по декларации в простой письменной форме без разрешения на строительство дома или разрешения на ввод в эксплуатацию.

Последний раз "дачная амнистия" была пролонгирована до 1 марта 2020 года. Однако вступивший в силу 4 августа 2018 года Федеральный закон № 340-ФЗ настолько изменил порядок регистрации недвижимости и прав на нее, что она просто потеряла свое значение.

Что изменится

По новому закону, с 1 марта заканчивается упрощенный уведомительный порядок строительства и ввода в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов на дачных участках и в населенных пунктах. С этого дня уже потребуется получение разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию.

Эти требования и нововведения касаются исключительно жилых домов. Что касается тех дачников, кто захочет построить баню, беседку или сарай, по-прежнему не потребуется уведомлений разрешений. Для них после 1 марта ничего не изменится.

Зачем нужны новые правила

Предполагается, уведомления должны защитить участки от самостроя и легализовать постройки. В том числе для их учета и сбора налогов. В настоящее время в Подмосковье официально учтены около 60-70% домов, по регионам эта доля существенно ниже. В лучшем случае 40%. С точки зрения удобства изменения в регламентации. Это небольшой шаг к потребителю от государства. Главная цель — внесение всех объектов недвижимости на госучет. А также получение налогов.

Люди умеют считать очень хорошо. ОТем более в нынешних экономических условиях. И далеко не всегда выгода от регистрации строения превысит убытки от выплаты налогов. По большому счету, вся история с изменениями — это путь к полной государственной базе учета всех строений, базирующаяся на гражданском самосознании. Однако если этот процесс и будет завершен, то только через 20-30 лет.

Какие документы потребуются

До 1 марта 2019 года можно успеть подготовить технический план жилого дома или жилого строения без направления уведомления о планируемом строительстве и уведомления об окончании строительства.

Уведомление не многим сложнее декларации. В нем указывается площадь застройки, планируемая высота дома, количество этажей, схема расположения строения на участке. По его словам, если ваш план соответствует градостроительным нормам, вам его должны согласовать без проблем. Проектная документация представляет собой документацию, определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства или реконструкции. Срок подготовки технического плана с учетом необходимости выезда специалиста на место для привязки жилых домов и садовых домиков к земельным участкам среднем составляет от пяти до семи дней.

Сколько стоит проектная документация

Проект дома средней площадью 140 кв. м может стоить от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Если проект типовой — 10-15 тыс. руб. Отступление от типового проекта — это практически подготовка нового, соответственно, и затраты существенно увеличатся. Менжунов отмечает, что непосредственно для самого строительства потребуется рабочая документация (с подробными чертежами) и карта инженерных сетей — то есть разработка проекта под ключ обойдется уже примерно в 90-100 тыс. руб. Однако, как было отмечено выше, для соблюдения формальностей по отправке уведомлений о начале строительства потребуется оплатить около 15-20 тыс. руб. Сумма может быть и меньше, если дом занимает по площади менее 100 квадратных метров.

Что будет, если не соблюдать требования

Если вы проигнорировали и старый порядок, и новый, то учтите, что в дальнейшем ваш дом может быть признан самостроем. Это грозит сносом по решению суда.

Фото: rg. ru

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