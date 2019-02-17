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Автор Павел Морозов

Исчезающий вид: останется ли Подмосковье без таунхаусов﻿

Недвижимость

​Подмосковный рынок загородной недвижимости по-прежнему переживает сложные времена. Активность застройщиков за городом низкая. Интересных предложений почти не осталось. Из-за этого многие покупатели могут уйти в другие сегменты.

Исчезающий вид: останется ли Подмосковье без таунхаусов﻿. 399056.jpeg

Опасения экспертов связаны также с нишевыми загородными форматами жилья. Прежде всего, малоэтажкой и особенно таунхаусами, которые могут попасть в условную "красную книгу" как исчезающий вид загородной недвижимости.

Как развивается загородный рынок

Основная тенденция связана с дефицитом качественного предложения и слаборазвитая ипотека на возводимое жилье. За городом осталось очень мало активных застройщиков. И вряд ли их число увеличится в ближайшее время.

Значимые игроки, которых можно пересчитать по пальцам, формируют сейчас на загородном рынке. Но в будущем конкуренция между ними будет нарастать. В свою очередь, число неактивных девелоперов может уменьшиться на 15-20%.

Помимо этого, оказалось, что ассортимент предложений на первичной загородке сегодня крайне скуден. На рынок выставлены десятки тысяч лотов. Но привлекательных для покупателя объектов среди них от силы треть. И только каждый пятый покупатель может здесь найти для себя объект, соответствующий его возможностям и пожеланиям.

Снижение стоимости подмосковных коттеджей

Загородные новостройки не выдерживают конкуренции с городскими. По прогнозам, рынок может в этом году потерять до 20% покупателей из числа неопределившихся, которые сделают итоговый выбор в пользу новых квартир в городе.

Главная сложность заключается в том, что качественное предложение невозможно быстро нарастить, на это уходят годы. Активные игроки уже проанализировали существующий дисбаланс спроса и предложения и теперь, скорее всего, займутся созданием по-настоящему интересных проектов. Но результаты их работы будут видны не ранее 2020 года.

Есть ли таунхаусы

Дополнительное беспокойство риелторов вызывает сегмент таунхаусов. Ужесточение законодательства в сфере долевого строительства делает возведение поселков этого формата невыгодным для девелоперов. В связи с этим, желающих выводить новые проекты с блокированной застройкой становится все меньше.

Значительная часть блокированных домов возводится в соответствии с 214-ФЗ. А значит, в 2019 году данный сегмент затронут поправки в вышеупомянутый закон.

Строительство таунхаусов может подорожать. Степень удорожания зависит от класса проекта. Повышение цен на данный формат способно отпугнуть покупателей.

Сокращение числа новых поселков с таунхаусами эксперты отмечают не первый год. И если еще в 2017-м в Подмосковье появилось восемь проектов с объектами этого формата, то в 2018-м уже только один.

Теме не менее, спрос на таунхаусы есть. Как правило их выбирают люди, которые хотят жить за городом, но не имеют достаточно средств для покупки коттеджа. За прошедший год доля таунхаусов в общем объеме покупок снизилась с 8% до 4%.

Помимо этого, в зоне риска оказались и малоэтажные квартирные дома, которые также относятся к загородным форматам жилья. Малоэтажка давно находится под прессингом многоэтажных новостроек. Теперь и на нее повлияют изменения в 214-ФЗ.

По прогнозам, в 2019 году будет приостановлено строительство многих проектов таунхаусов из-за финансовой несостоятельности некоторых игроков. Дальше продолжать строить будут крупные компании, в портфеле которых находится минимум по три-четыре проекта. Подорожание может сделать продукт невостребованным, поэтому останутся те, кто способен удерживать цены на общерыночном уровне.

Фото: vsenovostroyki.ru

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