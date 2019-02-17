Мода на безопасность: кто и зачем строит частные бомбоубежища

Частные бомбоубежища в загородных домах - экзотика даже на элитном рынке. Предложения о продаже таких объектов единичны. В основном сконцентрированы на самых дорогих подмосковных направлениях - Рублево-Успенском, Можайском шоссе, Новорижском. Интерес к ним увеличивается пропорционально росту геополитической напряженности.

Летом прошлого года в Подмосковье выставили на продажу один из самых необычных объектов на рынке - дом с подземным бункером. Особняк, расположенный в элитном коттеджном поселке на Новорижском шоссе, тогда оценили в $1,4 млн. Главным преимуществом объекта в объявлении называлось наличие бомбоубежища, которое не просматривается со спутников и способно защитить своих обитателей даже в случае ядерной катастрофы. Возводили бункер специалисты, имеющие опыт в строительстве правительственных объектов.

Раньше спрос на такие спецобъекты был конъюнктурным. Граждане реагировали на конкретные политические события вроде аварии на Фукусиме или событий на Украине. Как только в информационном поле появлялось нечто подобное, к застройщикам начинали поступать звонки. Например, в 2012 году многие ждали конца света, и за год до этого было много заказов на дома с бункерами.

Модульные бомбоубежища

Сегодня желание иметь собственное бомбоубежище больше не причуда богатых людей, обеспокоенных глобальными катастрофами. Это тренд на безопасность.Заказчики стремятся обезопасить себя не только от техногенных катастроф, природных катаклизмов и войн. Но прежде всего от криминала. Поэтому самое популярное направление сейчас - создание комнат безопасности. Подобные помещения имеют полную степень защиты, чтобы пережить небольшой апокалипсис. Их основная функция состоит в том, чтобы защитить людей в чрезвычайной ситуации криминального характер. А также сохранить имущество на время, пока дом пустует.

Со второй половины 2010-х годов начал набирать популярность наиболее бюджетный формат бункеров - модульные бомбоубежища. В этом случае строить вообще ничего не нужно. Приезжает машина, привозит готовый модуль размером 2,5 х 6 м. Затем экскаватор выкапывает небольшой котлован. Туда вставляется модульная конструкция, ее закапывают и заливают бетоном. Все работы занимают менее недели. Причем ни ландшафтный дизайн, ни газон не страдают.

Основу таких модулей составляют 40-футовые морские контейнеры. Такая система может состоять как из одного, так и из нескольких модулей. «Начинка» подобной модульной конструкции может быть любой. От установок по очистке воды до системы биометрического распознавания кода. Цена вопроса- от 2-3 млн до 10 млн руб.

В последние годы люди стремятся оборудовать комнаты безопасности непосредственно в домах. Причем с возникновением новых технологий варианты их размещения значительно расширились. СНИПы для бункеров разрабатывались в 1977 году, когда холодная война была в самом разгаре. Единственной возможностью защититься от ядерного оружия тогда было заглубление, потому что при мощном ядерном взрыве первые полметра грунта просто сносится ударной волной. В настоящее время основные средства доставки ядерных боезарядов и их мощность сильно изменились.

Вход в подземное бомбоубежище

Для этого достаточно поставить бронированные окна и двери, а также установить специальную систему вентиляции и регенерации воздуха. В последние годы появились автономные системы регенерации воздуха, которые позволяют обойтись без системы фильтровентиляции. Автоматика прекращает поступление воздуха извне, если снаружи обнаружено какое-то заражение. И начинает самостоятельно вырабатывать кислород. Благодаря такой системе в помещении можно находиться несколько суток и дышать свежим воздухом.

На российском рынке недвижимости дома с оборудованным бомбоубежищем - редкое явление. Связано это исключительно с засекреченностью таких объектов. К тому же, большинство из них делаются для себя и не предназначены для последующей продажи. Мода на частные бомбоубежища распространена не только в России. Так, больше половины миллиардеров Кремниевой долины имеют в своем распоряжении личные бомбоубежища. В США для оборудования частных бункеров продают пусковые шахты и бункеры времен холодной войны стоимостью от $25 тыс.

Фото: news.bigmir.net

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