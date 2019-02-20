Легализация незаконного гаража

В прошлом у многих автовладельцев были гаражи - сейчас такая привилегия доступна немногим, но главной проблемой стало не это, а самовольная перестройка помещения. Без узаконивания можно получить требование о сносе гаража и лишиться его окончательно. Чтобы этого не произошло, необходимо оформить перестройку по закону.

Четкое определение

Незаконным гараж будет в том случае, если у владельца помещения нет права собственности на землю, на которой он стоит. Если же у него есть право пользования участком, то строить гараж на нем также нельзя, но не все об этом знают.

Также гараж может быть незаконным, если на месте, где он стоит, вовсе нельзя строить. К примеру, земля под огороды подразумевает небольшую постройку для хранения оборудования, но не дает права на возведение полноценной постройки, к коим относится гараж.

Кодекс об административных правонарушениях РФ, ст. 7.1 дает определение тому, какое наказание ждет за постройку такого гаража. Так, физическое лицо должно заплатить штраф в размере 500-1000 руб., но самым страшным станет требование снести постройку подчистую. Если этого не сделает сам владелец гаража, то за него все решат муниципальные службы.

Процесс узаконивания гаража

Для начала - какие ситуации требуют узаконить уже возведенную постройку? Существует три варианта развития событий:

1. Гараж расположен на частной земле ее владельца.

2. Гараж стоит на участке для дачного или садоводческого хозяйства.

3. Гараж сделан сборно-разборным и может быть полностью удален.

В первом случае гараж можно узаконить на основании того, что это была важная вспомогательная постройка хозяина территории.

Во втором - доказать, что в гараже не велось никакого бизнеса вроде торговли, после чего потребуется оформить право собственности на участок, после чего можно узаконить и само строение.

В третьем при отсутствии выгребной ямы и полноценных стен можно узаконить гараж, который сохранит свой каркас из полностью съемных конструкций.

Пакет документов

Для узаконивания участка потребуется:

декларация о постройке гаража;

технические характеристики постройки;

техпаспорт;

право собственности на землю;

паспорт РФ;

кадастровый план гаража.

Обратиться с этими документами и заявлением следует в комиссию по пресечению самостроя. Это единственный законный способ - оформление разрешительных документов задним числом считается мошенничеством, из-за которого можно лишиться гаража еще до получения заключения об узаконивании постройки. Комиссия вынесет свое решение в письменной форме.

Если же на заявление будет дан отказ, надежда узаконить гараж остается. Придется обратиться в суд, для которого нужны:

пакет документов, перечисленных выше;

решение об отказе комиссии;

выписка ЕГРН об отсутствии у других лиц прав собственности на гараж;

выписка из ЕГРН о технической инвентаризации;

все финансовые документы о стоимости постройки гаража;

справка СЭС;

справка от пожарной инспекции;

исковое заявление.

Если получится добиться того, что постройку гаража узаконят через суд, ни одна инстанция не сможет требовать его сноса. Для этого потребуется новое судебное разбирательство, на которое чиновники обычно не идут.

Важно помнить!

Описанные варианты легализации гаража возможны только в случае наличия право собственности на землю под ним. Также потребуется уплата пошлин за получение справок, техпаспорта, кадастрового паспорта и оплаты работы суда.

Фото: drive2.ru

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