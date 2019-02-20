Дорогое электричество: учимся экономить на коммунальных платежах

Услуги ЖКХ с наступлением нового года в очередной раз подорожали, а новости о том, что повышение цен на этот раз будет двухэтапным, и вовсе повергли многих собственников жилья в пучину грусти. Однако не стоит отчаиваться — можно научиться экономить на электроэнергии. На самом деле таких способов гораздо больше, чем многие считали.

На технике

Речь идет в первую очередь о старых моделях бытовой техники — новые куда эргономичнее, а класс А говорит о том, что техника будет не только исправно работать, но и потреблять меньше электричества. Чем больше знаков + стоит после А, тем более экономным будет расход.

Класс А означает, что энергопотребление устройства идет на 60-70% меньше, чем у его прежних собратьев. Несмотря на это, неиспользуемую технику надо всегда выключать из розетки, так как она все равно потребляет электричество. Но если какой-то техникой пользуются редко, от случая к случаю, то большого смысла в покупке дорогостоящей эргономичной модели нет.

Обладатели электроплит знают, как медленно остывают конфорки — эти можно воспользоваться и на последних минутах приготовления блюд, в том числе и в духовке, можно выключать плиту. Звучит мелочно, но экономия за каждый сеанс готовки составит не менее 0,15 кВт, что в месяц приведет к 5 кВт. Также поможет использование только одной конфорки, если нет острой потребности в обратном.

Холодильник также будет потреблять меньше энергии, если будет стоять дальше от батареи и окна, ведь так он на 5% меньше будет тратить энергии на дополнительное охлаждение. Звучит смешно, но это работает.

Замена лампочек

Новые энергосберегающие лампочки стоят куда дороже обычных "лампочек Ильича". Но по факту они могут быстро окупиться, ведь работают они дольше, светят ярче, а потребляют энергии в разы меньше.

На свет, особенно в зимнее время года, тратится около 20% от общих затрат электроэнергии. Именно поэтому стоит задуматься о покупке светодиодных ламп. Стоят они примерно в 10 раз дороже лампочек накаливания, но мощность их потребления также в 10 раз ниже — 6,5 Вт против 60 Вт обычной лампы. При этом срок их эксплуатации оценивается минимум в 18 лет.

За год энергосберегающая лампа поможет сэкономить на свете сумму в 17% от прежнего счета.

Ночной тариф

Сэкономить помогут и современные многотарифные счетчики — они устанавливаются и в квартирах, и в частных домах. Это позволит по ночам пользоваться условиями сниженных тарифов. Если привыкнуть стирать, готовить и пользоваться электрическими приборами с 23 часов вечера до 7 часов утра, то выгода сразу отразится в платежной квитанции.

"Умная" бытовая техника позволяет выставить время запуска — стиральная машина, посудомойка, мультиварка могут работать по более дешевому тарифу. Привычка вставать раньше поможет перенести утренний расход электричества на более выгодный период времени.

Современные технологии

Инновации также могут помочь делу экономичного потребления электричества. Установка датчиков движения или присутствия в помещении позволит автоматически отключать свет, если в комнате или дома никого нет. Также можно установить лампы с контролем уровня освещенности — убавлять его для экономии или прибавлять, когда в комнате нужен яркий свет.

Чтобы отучить себя от привычки бесконтрольно жечь свет и тратить на это деньги, можно превратить экономию энергии в игру для всей семьи, а призом в ней станет существенная выгода для домашнего бюджета.

Фото: pravmir. ru

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