Шлагбаум против незваных гостей

Жильцы многих многоквартирных домов недовольны, если их двором пользуются посторонние. В первую очередь это касается желающих найти бесплатное парковочное место, но при наличии сквозного проезда многие постоянно пользуются этим, что может быть уже опасно для собственников квартир — особенно для стариков и детей. В таком случае установка шлагбаума выглядит наилучшим выходом — но так ли все просто?
Сначала надо разобраться
Установка шлагбаума на въезде в дом не всегда может быть законна — дело в том, что это препятствует не только посторонним автомобилистам, но и работе коммунальных служб при вывозе мусора или очистке придомовой территории от снега и наледи. А в случае возникновения пожара шлагбаум может и вовсе помешать тушению огня и спасению человеческих жизней. Нельзя препятствовать и проезду кареты скорой помощи.
Поэтому перед установкой преграды на въезде в двор следует внимательно изучить свои права и обязанности. В данном случае регламент действий прописан сразу в ряде документов: КоАП РФ, Жилищный кодекс РФ, ППБ РФ, Градостроительный кодекс и всевозможные СНиПы. Кроме того, застройщик, ТСЖ или домоуправляющая компания могут иметь дополнительные правила на каждый дом, которые также следует учитывать.
Если проблем нет, то сразу переходить к установке шлагбаума также нельзя — потребуется согласие как минимум 2/3 жильцов дома, зафиксированное в виде подписей. Но даже согласие всего дома не позволит поставить преграду, если не было оформлено право собственности на придомовую территорию.
Также нужно заранее рассчитать стоимость установки шлагбаума и организации его работы — стоит это недешево, и делается это за счет жильцов. Оставшаяся 1/3 собственников также должна оплатить решение большинства, но на практике с этим могут быть проблемы.
Сбор документов
Для заявления об установке шлагбаума собственникам потребуется:
В реальности самым сложным будет получить разрешение от пожарных служб, но при доказательстве того, что проезд будет легко осуществим в случае возникновение опасной ситуации все реально. Лучшим способом станет выбор "правильного" шлагбаума.
Виды заграждений
1. Механический — требует наличия круглосуточного оператора;
2. Автоматический:
Хотя установка автоматического шлагбаума и более затратна, в долгосрочной перспективе это наиболее выгодный вариант. Также можно предоставить пожарной службе и скорой помощи данные о способе взъезда во двор, чтобы проблема недоступности дома была решена раз и навсегда.
Порядок действий
Хотя кажется, что процесс это долгий и нелегкий, многочисленные обращения к властям с просьбой о помощи от жильцов домов, через которые постоянно ездит посторонний транспорт, привели к введению упрощенной схемы установки преграды на въезд. Так что все стало вполне доступно и решаемо.
Фото: avtovzglyad. ru
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