Шлагбаум против незваных гостей

Жильцы многих многоквартирных домов недовольны, если их двором пользуются посторонние. В первую очередь это касается желающих найти бесплатное парковочное место, но при наличии сквозного проезда многие постоянно пользуются этим, что может быть уже опасно для собственников квартир — особенно для стариков и детей. В таком случае установка шлагбаума выглядит наилучшим выходом — но так ли все просто?

Сначала надо разобраться

Установка шлагбаума на въезде в дом не всегда может быть законна — дело в том, что это препятствует не только посторонним автомобилистам, но и работе коммунальных служб при вывозе мусора или очистке придомовой территории от снега и наледи. А в случае возникновения пожара шлагбаум может и вовсе помешать тушению огня и спасению человеческих жизней. Нельзя препятствовать и проезду кареты скорой помощи.

Поэтому перед установкой преграды на въезде в двор следует внимательно изучить свои права и обязанности. В данном случае регламент действий прописан сразу в ряде документов: КоАП РФ, Жилищный кодекс РФ, ППБ РФ, Градостроительный кодекс и всевозможные СНиПы. Кроме того, застройщик, ТСЖ или домоуправляющая компания могут иметь дополнительные правила на каждый дом, которые также следует учитывать.

Если проблем нет, то сразу переходить к установке шлагбаума также нельзя — потребуется согласие как минимум 2/3 жильцов дома, зафиксированное в виде подписей. Но даже согласие всего дома не позволит поставить преграду, если не было оформлено право собственности на придомовую территорию.

Также нужно заранее рассчитать стоимость установки шлагбаума и организации его работы — стоит это недешево, и делается это за счет жильцов. Оставшаяся 1/3 собственников также должна оплатить решение большинства, но на практике с этим могут быть проблемы.

Сбор документов

Для заявления об установке шлагбаума собственникам потребуется:

протокол общего собрания;

согласие 2/3 жильцов;

проект установки поста охраны или автоматического шлагбаума№

письмо с просьбой разрешить установку;

право собственности на территорию у дома;

план межевания участка;

справка из ГИБДД;

разрешение пожарной инспекции;

согласие местной администрации.

В реальности самым сложным будет получить разрешение от пожарных служб, но при доказательстве того, что проезд будет легко осуществим в случае возникновение опасной ситуации все реально. Лучшим способом станет выбор "правильного" шлагбаума.

Виды заграждений

1. Механический — требует наличия круглосуточного оператора;

2. Автоматический:

на пульте;

по карте;

по звонку с сотового телефона;

по радио;

с кнопкой.

Хотя установка автоматического шлагбаума и более затратна, в долгосрочной перспективе это наиболее выгодный вариант. Также можно предоставить пожарной службе и скорой помощи данные о способе взъезда во двор, чтобы проблема недоступности дома была решена раз и навсегда.

Порядок действий

собрание жильцов;

выбор шлагбаума;

профессиональный проект установки;

сбор документов;

согласование с пожарными, МЧС и администрацией;

договор на проведение работ;

установка шлагбаума.

Хотя кажется, что процесс это долгий и нелегкий, многочисленные обращения к властям с просьбой о помощи от жильцов домов, через которые постоянно ездит посторонний транспорт, привели к введению упрощенной схемы установки преграды на въезд. Так что все стало вполне доступно и решаемо.

Фото: avtovzglyad. ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Москва будет зарабатывать на парковках 5 млрд рублей в год﻿

Скорость и парковка — главные беды автовладельцев

Кто искажает правду о платных парковках Москвы