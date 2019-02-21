Пора переселяться: ветхое и аварийное жилье

Многие слышали программах расселения жителей ветхих и аварийных домов, другие же даже стали ее участниками. Кто-то уже перебрался в новые дома, а кто-то еще только думает о такой возможности - но изменения 2019 года могут поставить на этом крест.

Многие слышали программах расселения жителей ветхих и аварийных домов, другие же даже стали ее участниками. Кто-то уже перебрался в новые дома, а кто-то еще только думает о такой возможности - но изменения 2019 года могут поставить на этом крест.

Что неизменно

Правила переселения изменились, но кое-что осталось прежним. А именно - определения ветхого жилья, а также аварийных домов, состояние которых может быть опасно для жизни проживающих в них людей. Изменились лишь правила признания жилья таковым.

По закону аварийность и ветхость это:

нет центрального отопления;

необратимая деформация фундамента;

невозможность капитального ремонта;

отсутствие водопровода, электричества;

нет окон;

превышение норм токсических веществ;

иной риск для здоровья жильцов.

Достаточно одного или нескольких пунктов, чтобы подать заявление на рассмотрение непригодности проживания в нем или необходимости сноса с расселением. Делается это только за счет государственного бюджета.

Что полагается собственникам

В период до 2020 года государственная программа расселения граждан дает новые нормы на каждого из жильцов. В настоящее время это или равная прошлой площадь, или минимум 18 кв. метров на человека. Таким образом, при проживании семьи из четырех человек в старой квартире в 42 кв. метра новую они получат от 72 кв. метров или больше.

Порядок расселения таков, что новое жилье дается только тем собственникам, у которых нет других объектов для проживания. В противном случае им выплачивается компенсация, а вот новой квартиры не положено. При переселении власти гарантируют, что новое жилье будет не хуже прошлого, а также иметь ряд улучшений.

Что изменится

До конца текущего года расселение ветхого и аварийного жилья идет в прежнем порядке - предоставляемая на замену квартира достается собственникам бесплатно. Начиная с 2020 года государство вводит обязательную доплату за полученное жилье, сумма ее будет определяться индивидуально. Для жителей исторических районов действуют особые условия, по которым они сами выбирают место будущего проживания.

По мнению властей, это поможет участникам программы больше ценить предоставленную им на замену недвижимость. Граждане должны будут оплачивать коммунальные услуги и вносить арендную плату, которая будет рассчитана в размере 70% от рыночных расценок на жилье.

Однако далеко не все имеют в распоряжении средства, чтобы оплатить эту разницу, как быть им? Тогда можно оформить договор социального найма, но положено это право немногим:

пенсионеры;

инвалиды;

малообеспеченные;

многодетные семьи.

Важно помнить

Хотя новые правила вступят в силу только в будущем году, бесплатные квартиры при расселении ветхого и аварийного жилья перестанут предоставлять уже в сентябре 2019 года.

Также стоит понимать, что власти не дадут остаться без жилья тем, кто действительно в нем нуждается, а тем самым пытается пресечь распространенные мошенническую схему, согласно которой обеспеченные люди скупают жилье в старых домах, а затем получают на замену новые квартиры, которые перепродают.

Предполагается, что будут ужесточены правила признания дома аварийным или ветхим, но точных данных об этом власти пока не предоставили.

Фото: samara.kp.ru

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