Как взять и платить ипотеку с максимальной выгодой

Вопрос как взять ипотеку с максимальной выгодой очень актуален, когда человеку предстоит покупка жилья, а банки со всех сторон пестрят рекламой выгодных условий и оптимальных ставок.

Однако стоит понимать, что окончательные реальные ставки всегда будут несколько выше рекламных, и даже самые выгодные предложения могут содержать неприятные подводные камни.

Что обязательно стоит учесть при оформлении ипотеки

Сначала стоит пройти процедуру одобрение банка. Получив согласие и под выгодную ставку (даже 0,5% имеют значение. При кредите в 3 млн. руб. на 20 лет переплата составит за этот +0,5% целых 210 тыс. руб.), ориентируемся в выборе квартиру именно на сумму, не тратим время на более дорогие варианты.

Не брать в долларах, так как его курс не устойчив. Сейчас многие банки в долларах и не дают.

Выбирать стабильный процент. В случае, если в договоре "плавающий" процент, банк может в любой момент повысить ставку.

Когда лучше покупать квартиру

Самые выгодные цены на недвижимость бывают обычно в периоды застоя или экономического кризиса. Для покупателя цена будет наиболее выгодна. Если говорить о датах обращения в банк — ловите выгодные предложения и снижение процентной ставки, а также период своего оптимального соответствия требованиям (работа от полугода; доход выше, если включить 13 -ю зарплату);

Если выбирать даты оформления сделки, то договор ипотеки стоит подписывать накануне зарплаты, чтобы удобно было вносить ежемесячный платёж.

Какие программы стоит рассмотреть

Сегодня в каждом банке есть программы ипотечного кредитования на льготных условиях при выполнении ряда требований. Например, Молодая семья (оба супруга русские и один младше 35 лет). Снижает процент ипотеки для военных программа Военная ипотека, аналогичная действует для молодых учителей.

Также значительным вкладом в первоначальный взнос и шансом снизить размер ипотеки является материнский капитал, включайте его при приобретении квартиры.

Как сократить расход при выплате ипотеки

— брать страховку ипотеки не в банке, а в сторонней аффилированной организации, это будет стоить дешевле;

— платить дифференцированными платежами (переплата меньше);

— оформлять на долгий срок (снизить риски), но платить как можно больше;

— при сверхплатежах и досрочном погашении кредита переплата меньше;

— просить банк снизить процент после снижения ставки Центробанка;

— получить налоговый вычет за покупку квартиру (до 260 тыс. руб.) и за выплату процентов банку (до 390 тыс. руб.);

— гасить срок ипотеки (соответственно, и итоговую сумму выплаты);

— стараться, чтобы выплаты за ипотеку составляли не более 30% от общего дохода. Тогда жизнь будет комфортной. Сможете вносить больше — пожалуйста. Вообще, хорошо поиграть с ипотечным калькулятор и определить комфортную для себя ставку и годы;

— не вносить все имеющиеся накопления в первоначальный взнос, ведь часто приобретаемому жилью нужен ремонт, мебель плюс расходы на переезд. Лучше внести номинальный первоначальный, а деньги оставить на все доп. Нужды. Ведь брать кредит придётся под большую ставку!

— начинать с малого. Пусть с 1-комнатной квартиры, она дешевле и выплатить ее можно быстрее. Потом можно взять двухкомнатную. Общая переплата будет меньше.

И, самое главное, задавать вопросы, читать нужные вещи внимательно, искать информацию в интернете и не вестись на рекламу.

Фото: pfj. ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Ипотека без первоначально взноса — правда или миф

"Деревянная ипотека" в России объявлена провальной﻿

Красноярцам стала доступна ипотека в Крыму