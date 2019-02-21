Защитить свое: страхование недвижимости

Недвижимость относится к числу наиболее ценного имущества в жизни любого российского гражданина, но далеко не все помнят о том, что с ней в любой момент может что-то случиться. Чтобы избежать лишнего стресса и уберечь денежные вложения, стоит застраховать его во избежание каких-либо проблем.

Виды страхования

Страховка в сфере покупки, продажи, обмена или ремонта жилья может быть самой разной. Стоит это зачастую недешево, поэтому большинство жителей России предпочитает рискнуть и попробовать довериться судьбе, тогда как в случае беды они могут потерять не только вложенные средства, но и самое жилье, оставшись вовсе без квартиры.

Поэтому эксперты рекомендуют рассмотреть для себя разные варианты страхования:

титульное;

на ремонт;

от потери собственности;

обязательное;

гражданской ответственности.

Титульное страхование - идеальный вариант при покупке квартиры по «вторичке». Рекомендуется заключать его сразу на 10 лет - таков срок исковой давности, после которого опротестовать сделку уже нельзя. Кстати, отказ страховой компании оформлять договор на выбранную квартиру говорит о том, что в прошлом у нее уже были случаи отчуждения или признания ничтожности сделки. Такое жилье лучше не покупать!

Страхование ремонта помогает вернуть затраты на дорогой ремонт и технику, ведь от риска потопа или пожара по вине соседей он не защитит. Чаще всего добиться от соседей полной оплаты ремонта невозможно или занимает слишком много времени, а вот признание беды страховым случаем позволит сразу получить деньги и сделать ремонт заново.

Потеря собственности может случиться как в старых домах, так и в новостройках. Проблемой может стать лишь то, что страховые компании охотно заключают договоры на новые квартиры, а вот к домам в старом фонде часто относятся с подозрением и идут на все, чтобы не страховать жилье или не выплачивать деньги по полису.

Обязательное страхование требуется при желании оформить ипотеку. Таким образом банк защищает себя от рисков.

Застраховать гражданскую ответственность стоит, если нет гарантии, что возмещения ущерба не потребуют уже соседи. Потоп или пожар могут случиться и по вине самих хозяев, и эту случайность может им дорого обойтись, если у соседей сделан дорогостоящий ремонт или придется возмещать ущерб сразу на несколько квартир. В таком случае страхование станет настоящим выходом из ситуации.

Кстати, если недвижимость сдается в аренду или в ней постоянно проживают другие люди, эксперты рекомендуют обязательно застраховать таким образом свое жилье. Это поможет избежать ответственности и переложить возмещение ущерба на страховую компанию.

Дорого, богато

Стоимость страхового полиса зависит сразу от множества факторов:

срок действия договора;

состояние жилья;

его стоимость;

расположение;

срок эксплуатации;

вариант страхования.

Рассчитать стоимость страховки можно только индивидуально - но в целом страховка загородного дома или дачи обойдется в 0,3-1,4% от стоимости жилья, а жилых построек - от 0,5% его цены. Многое зависит от тарифов страховой компании, региона и дополнительных условий при заключении договора.

Нужно обязательно выбирать страховщика с хорошей репутацией, который давно на рынке. Важно знать, что сумма страховых выплат не может быть больше суммы, указанной в договоре страхования. К примеру, при ущербе на 500 тыс. руб. требовать более указанных в договоре 300 тыс. не удастся.

Фото: moyaokruga.ru

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