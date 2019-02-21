Покупка жилья в Марбелье (Испания)

Южное побережье Испании пользуется большим спросом у иностранных граждан, покупающих жилье в этой стране. И это можно понять - невообразимые красоты природы, приятный климат, теплая погода и хорошие условия для постоянного проживания.

Именно в данном районе расположились разные элитные курорты, куда ежегодно прилетают отдыхать тысячи туристов. Стоит отметить, что выбрать себе жилье в Марбелье может почти каждый, так как цены здесь не заоблачные, если сравнивать с Францией. Именно ввиду вышеперечисленных факторов, востребованность недвижимости в этой области растет с каждым днем. Обо всем, что стоит знать о приобретении жилья в Марбелье - читайте в текущей статье.

Отдых круглый год и размеренная жизнь

Курортный городок находится на территории Андалусии. Эта область Испании на самом деле может похвастаться огромным множеством исторических событий. Например, во время правления Рима город был портом, потом он стал крепостью для арабских воинов, а следом перевоплотился в поселение для бедных рыбаков. И только в 50-х годах прошлого столетия он начал меняться и преображаться, становясь модным курортом.

Оценить востребованность этого городка можно с помощью статистики - численность населения достигает 135 000 человек на протяжении всего года, но в летний сезон этот показатель переваливает за 700 тысяч. Здесь каждый отдыхающий получает возможность полюбоваться красотами местности - с северной красоты вокруг города расположились горы и хвойные леса, а на юге - Средиземноморье. Также стоит отметить хорошие климатические условия, так как именно горные породы не дают проникнуть холодному воздуху в город.

Виды недвижимости

Перед теми, кто планирует покупку недвижимости в данном районе, встает тяжелый выбор, так как здесь находятся абсолютно разные здания. Максимальным спросом, естественно, пользуются дома, находящиеся на побережье, например, виллы или коттеджи. Помимо этого существуют и другие виды недвижимости, которые также активно скупаются. Сюда входят:

· квартиры в новых многоэтажках и жилых комплексах;

· разного рода апартаменты;

· таунхаусы люкс-класса;

· пентхаусы;

· квартиры студийного типа.

Стоимость данных объектов недвижимости нельзя назвать низкой, но они все равно активно скупаются.

Почему покупка жилья в Испании считается выгодным вложением?

На это есть несколько причин. Помимо роскошного вида, приятного климата и теплой погоды, владелец получает:

· постоянное жилье в городе с достаточно развитой инфраструктурой;

· добродушных соседей;

· абсолютное отсутствие преступности;

· полная безопасность;

· приятный вид из окна;

· возможность дополнительного заработка - сдавать жилье в краткосрочную или долгосрочную аренду, что в сезон принесет баснословную прибыль.

В данном случае стоит учесть, что при сезонном проживании такая покупка не является разумной, так как придется выложить приличную сумму денежных средств за обслуживание жилья. Но есть и другой вариант - временная аренда. Тем более что выбор также велик и человек сможет подобрать недвижимость под свой бюджет.

Фото: estate-spain.com

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