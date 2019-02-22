Способы продажи залоговой недвижимости

Порой у заемщиков возникают сложные жизненные ситуации, когда становится необходимым продать жилье, находящееся в залоге у банка. Например, человек лишился работы или просто данная недвижимость больше не нужна. В текущей статье мы расскажем способы, как продать жилплощадь под залогом и погасить ипотечный заем.

Самостоятельная продажа

Если заемщик больше не в силах совершать кредитные платежи, то он может продать залоговую недвижимость. В данном случае есть одна основная сложность — поиск покупателя, который возьмет на себя это бремя.

Для реализации ипотечного жилья нет необходимости обращаться в банк и получать какое-либо разрешение, но поставить в известность кредитора о досрочной выплате ипотеки нужно обязательно. Как только покупатель найден, продавец оформляет договор купли-продажи или договор задатка. Далее, будущий владелец жилья передает продавцу необходимую сумму денежных средств. Следом необходимо обратиться в банк и внести полученные деньги в счет погашения квартиры, чтобы получить документ, подтверждающий отсутствие долга и закладную на жилье.

Последний этап — подготовка пакета документов для переоформления квартиры на покупателя.

При помощи кредитной организации

Еще одним способом продажи залогового жилья можно назвать оформление трехстороннего договора, где одной стороной является банк. В данном случае риски минимальны и покупатели идут более охотно, нежели в первом случае.

Чтобы воспользоваться подобным вариантом продажи заемщику необходимо обратиться в банк и получить разрешение на реализацию залога. Вместе с этим арендуются две банковские ячейки, куда будут помещены денежные средства покупателя: в первую идут деньги для выплаты долга, во вторую — оставшаяся сумма от стоимости жилплощади.

Во время процедуры регистрации договора необходимо предъявить документы для открытия первой ячейки. После полной выплаты по ипотеке заемщик получает возможность снять с квартиры обременение и забрать денежные средства со второй ячейки. Оба процесса проходят в один момент.

Переуступка ипотечного долга

На сегодняшний день есть возможность купить не жилье, а ипотеку. При этом кредитные обязательства переносятся на покупателя, как и переходит право собственности на залоговую недвижимость.

Особой разницы между этим вариантом и оформлением стандартной ипотеки почти нет. Покупателю требуется подготовить все такой же пакет документов и пройти несколько этапов по одобрению кредита. Если указанный процесс завершен успешно, то жилье также останется в залоге у банка, но сменится плательщик по кредиту.

В данной ситуации процедуру перерегистрации, в связи со сменой собственника, берет на себя кредитная организация. Прежнему владельцу необходимо только подписать соглашение о переуступке долга.

Стоит отметить, что в данном варианте есть небольшой риск — вместе с долговыми обязательствами можно заполучить и иные, например, необходимость выплачивать проценты по факту нарушения условий договора прежним заемщиком.

Фото: reconomica. ru

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