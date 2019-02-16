Незаконная сдача квартиры в аренду: чем этот грозит

В последнее время Федеральная налоговая служба все чаще стала извещать граждан о том, что собирается провести массовый обход граждан, которых подозревают в нелегальной сдаче квартиры. Причем особое внимание налоговики собираются уделить городам-миллионникам. А все из-за того, что в них особенно велико количество квартир, которые сдаются неофициально.

Как вычисляют тайных арендодателей?

В социальных сетях появилась информация о том, что налоговики обходят граждан, у которых в собственности есть более одной квартиры. Информацию об этом они узнают в Росреестре. Помимо этого, о налоговых уклонистах может стать известно благодаря безналичной оплате. Дело в том, что многие квартиросъемщики перечисляют арендную плату на карту собственника и при этом указывают в сообщении назначение перевода. В частности, «перевод за аренду».

Какой налог действует на доход от сдачи квартиры?

Известно, что размер налога составляет 13% от арендной платы. Арендодатель обязан не только заключить с арендатором договор найма жилого помещения, но и задекларировать доход от аренды не позднее 30 апреля следующего года. Срок уплаты налога - не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Что грозит владельцу за тайную сдачу квартиры?

В случае, если налоговый орган выявит факт неофициальной сдачи квартиры, собственник обязан будет заплатить полагающуюся сумму налога. А также штраф и пеню.

Пеня рассчитывается за каждый день пропущенного срока внесения налога. Формула такая: неуплаченная сумма налога, умноженная на 1/300 ставки рефинансирования Центробанка РФ (до 22 марта 2019 года - 7,75% годовых) и на число дней просрочки.

Штрафы начисляются за неподачу налоговой декларации и за нарушенный срок уплаты налога. Первый составляет 5% от неуплаченного налога за каждый месяц просрочки. Причем он не может быть выше 30% от указанной суммы и менее 1000 руб. Второй штраф составит 20% от неуплаченной суммы или 40%. Правда, если будет доказано, что налог не платился умышленно.

В случае, если уклонист скрыл очень большие доходы с аренды, то ему грозит уголовная ответственность. Согласно статьи 198 УК России, если сумма налогов за период трех финансовых лет подряд составила более 900 тысяч рублей, нарушителю грозит одно из следующих наказаний:

- штраф от ста до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или дохода за период от одного года до двух лет;

- принудительные работы на срок до одного года;

- арест на срок до шести месяцев;лишение свободы на срок до одного года.

Фото: m24.ru

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