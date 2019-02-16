Как поделить ипотеку при разводе

Семейные пары в России не любят составлять брачные контракты. Но как известно, к совместно нажитому имуществу законодательство относит не только выгодные инвестиции, но и финансовые обязательства, по взаимному согласию взятые на себя обоими супругами в период их брака. И ипотеку в том числе.

Дело в том, что муж или жена, как правило, являются созаемщиками при оформлении кредита на одного из них. И по такому договору приобретается квартира, в которой они проживают совместно.

Исключением из этого правила является военная ипотека. При ее подписании банки обязывают военнослужащего заключить брачный контракт. В случае развода он становится единственным собственником залогового жилья и в одиночку продолжая выполнять обязательства по жилищному займу. Так что при разводе супруг или супруга военного рассчитывать на получение своей доли в квартире, как правило, не может.

Остальным гражданам при разделе такого наследства в случае развода эксперты рынка недвижимости советуют придерживаться нескольких важных правил.

Оповещение банка

Пока по ипотеке не выплачена последняя копеечка, приобретенное по этой схеме жилье вполне законно находится в залоге у банка. Соответственно, в дележе имущества появляется третья заинтересованная сторона - кредитор.

Важно понимать, что если основной заемщик прекратил вносить ежемесячные платежи, то финансово отдуваться за него придется супругу-созаемщику. Поскольку понятия «солидарная ответственность» в России никто не отменял. Поэтому первое, что нужно сделать, если муж и жена расходятся как в море корабли - обязательно известить о своих намерениях бан. И предупредить его о возможном ухудшении финансового положения.

Банк может предложить свои варианты решения проблемы. Очень популярным на рынке жилищных кредитным приемом является предоставление так называемых кредитных каникул, в процессе которых размеры ежемесячных взносов по ипотеке наполовину снижаются.

Определение долей собственников

Ипотечная недвижимость, приобретенная в браке, при разводе делится между супругами на доли, чаще всего - равные. Определить их можно двумя путями: по согласию или по суду.

В первом случае муж и жена заключают мировое соглашение о разделе имущества, где самостоятельно оговаривают размеры своих долей. Такой документ составляется в свободной форме, но в нем должна присутствовать определенные информация. Прежде всего, паспортные данные супругов и их брачный статус на момент соглашения. Далее, информация о предмете договора. То есть местоположение объекта недвижимости и его площадь. Также указывается способ использования жилья (например, можно указать, что оно является общим имуществом, треть которого переходит к одному супругу, а остальное - к другому) м является квартира, 1/3 которой переходит к супругу, 2/3 - к супруге). Наконец, в договоре прописывается дата вступления его в силу.

Составленный таким образом документ в обязательном порядке заверяется в двух экземплярах у нотариуса, а затем подается через МФЦ или нотариуса для регистрации в Росреестре вместе с пакетом документов. Сюда входят копии паспортов супругов, оригиналы свидетельств о заключении и расторжении брака, правоустанавливающие документы на жилье и заявления от каждой из сторон о регистрации права и регистрации перехода права собственности.

Супруги получают на руки по одному соглашению, которое будет считаться правоустанавливающим документом на новые доли каждого из заявителей. При этом раздел самого недвижимого имущества не подразумевает разделения долга. Даже в разводе теперь уже бывшие супруги должны обеспечивать своевременное поступление ежемесячных ипотечных платежей на банковский счет.

Если по-хорошему договориться о разделе не получается, тогда нужно подавать иск в суд по месту нахождения недвижимого имущества.

Фото: fintips.net

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