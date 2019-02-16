Кто и как выбирает квартиру для покупки

Роль покупателя на рынке жилья сильно возросла. Теперь именно покупатели диктуют условия, заставляя застройщиков ориентироваться на свои меняющиеся предпочтения. В условиях конкуренции выигрывает тот, кто сможет предложить клиенту наиболее привлекательный для него продукт.

Миллениалы в новостройках

Покупатель молодеет. Квартиры все чаще приобретают люди в возрасте от 20 до 35 лет, родившиеся между 1980 и 2000 годами. Это так называемое поколение Y. Или миллениалы. В объеме продаж многих компаний доля таких покупателей уже составляет около 40%. В проектах с удобной транспортной доступностью этот показатель возрастает до 50%. Миллениалы ценят комфорт и функциональность. Они рационально относятся к деньгам, живут настоящим и стремятся к индивидуальности. Их взросление пришлось на расцвет цифровых технологий, поэтому они глубоко вовлечены в цифровую среду. Хотя и сохраняют связь с традиционными каналами передачи информации.

Но главное отличие поколения Y от предшествующих им «иксов» заключается в индивидуальных ценностях. Финансовое благосостояние как критерий успеха уступило место эмоциональной удовлетворенности от жизни. Если всего лишь 10-15 лет назад успешными считались те, кто обладал недвижимостью, внушительным счетом в банке и дорогим автомобилем, то сегодня на первое место выходят эмоции и впечатления. И это во многом это обуславливает требования миллениалов к собственному жилью.

Новые стандарты

Вместо безликих квадратных метров застройщики начали продавать комфортную среду для жизни. Подобная перемена не случайна. Молодому поколению покупателей важно наполнение пространства, где они живут. Поэтому современные проекты отличаются индивидуальностью и уникальной концепцией. Типовые комплексы за отсутствием спроса постепенно уходят в прошлое.

В настоящее время на пике популярности необычные решения: студии, двухуровневые квартиры, евроформат, лофты, квартиры с террасами. Все это дает простор для фантазии при обустройстве внутреннего пространства.

Рациональность

Отличительная черта нового поколения - рациональное отношение ко времени. Они ценят каждую минуту. В связи с этим при выборе жилья в первую очередь обращают внимание на расположение и транспортную доступность. И прежде всего - близость к метро. Миллениалы не склонны к покупкам машино-мест. Миллениалы не готовы тратить на жилье огромные средства. Большинство из них выбирает небольшие квартиры-студии площадью до 25 «квадратов»,. Средний чек колеблется на уровне 2-3 млн руб. Современные покупатели жилья экономны и не хотят тратить время на ремонт, предпочитая квартиры с отделкой: так, среди наших покупателей жилье с отделкой приобретают 30% миллениалов. Оставшиеся 70% не готовы тратить на ремонт более 800 тыс. руб.

Умные системы и комфорт

Миллениалы ценят удобство эксплуатации жилья. В том числе современные технологии. Это всевозможные программы и приложения, которые дают возможность удаленно отключать или включать системы жизнеобеспечения,а также оплачивать счета за коммунальные услуги, управлять безопасностью квартиры и микроклиматом. Особые требования миллениалы предъявляют и к окружению жилого комплекса. Уже мало иметь в шаговой доступности школы, детские сады и поликлиники. Предпочтение отдается проектам с развитой инфраструктурой. Салоны красоты, фитнес-клубы, парикмахерские, кафе, зоны для отдыха, спортивные площадки, детские студии - все это повышает привлекательность жилья и избавляет от необходимости нерационально тратить свое время, добираясь до нужного сервиса.

Фото: realty.vesty.ru

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