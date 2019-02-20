В России больше не будет дач: что нужно делать собственникам

Госдума планирует сделать поправки в КоАП РФ, а именно, депутаты хотят исключить понятие "дачный дом".﻿ С первого дня текущего года на территории РФ действует новый 217 закон, ликвидирующий ранее применяющиеся организационно-правовые формы. В этот список входят: дачные некоммерческие товарищества (ДНТ), потребительские кооперативы и партнерства.

Что будет дальше?

Большинство жителей нашей страны, имеющие в своем распоряжении несколько соток земли в ДНТ, сразу же подняли волну беспокойств. Людям не было понятно, что необходимо предпринять для сохранения своих помещений. На эти беспокойства ответил гендир областного БТИ Александр Беднягин.

Он сообщил, что нововведение не принуждает граждан в срочном порядке принимать определенные меры, так как понятия "ДНТ" теперь нет, а значит, и торопиться необязательно. Кроме того, гендир добавил, что перед этим в рамках 66 закона участки земли делились на три группы: дачные, садовые и огородные. Нововведение убрало один из перечисленных видов, и теперь существуют лишь садовые и огородные земляные наделы.

Не стоит поддаваться спешке

На сегодняшний день имеются две организационно-правовые формы. В СНТ теперь есть возможность возводить жилые или садовые строения, а также помещения для хозяйственных нужд. В огороднических можно строить лишь последние из перечисленных.

Беднягин поясняет, что исходя из содержания нового закона, ранее созданные сообщества должны привести в порядок свою документацию, подстроив под новые правила. Каких-то определенных сроков для этих действий не установлено. Генеральный директор БТИ акцентирует особое внимание на то, что 217 закон не принуждает "ликвидировать" имеющиеся ДНТ. Они просто теперь будут являться садоводческими. Кроме того, гражданам нет необходимости менять свои документы на недвижимость. Также не требуется проводить замену ранее оформленных свидетельств о собственности.

Переоформление дачи в дом

Отметим, что главная разница между жилым помещением и садовым в том, что первые рассчитаны на длительное проживание, а садовые для сезонного.

Как сообщает Беднягин, с этого года появилась новая возможность — возведение жилплощади на садовом участке, а также дальнейшая прописка в ней. Кроме того, существует возможность переоформить садовый объект в жилой. Старт данной процедуры начинается после принятия заявления, которое подал собственник в местный орган власти. Подобное обращение можно также отправить через МФЦ.

В заявлении обязательно необходимо прописать: кадастровый номер объекта и участка земли, где находится строение, почтовый адрес или email, а также способ получения ответа.

Фото: kvadmetry.ru

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