Как платить меньше: получаем льготы на оплату ЖКХ

В условиях экономического кризиса и постоянного роста цен многие беспрестанно жалуются на стоимость коммунальных услуг, завидуя тем, кто платит меньше. При этом не все знают, что получить льготы на оплету ЖКХ может сразу несколько групп российских граждан.

Кто, как и за что

Есть много причин претендовать на получение скидки на оплату услуг ЖКХ, причем в каждом регионе действуют дополнительные законы, которые могут не распространяться на другие области РФ и быть потеряны в случае переезда или долгого проживания вне.

Получатели льгот на оплату коммунальных услуг в РФ:

участники ВОВ;

инвалиды ВОВ, их родители и супруги;

недееспособные близкие родственники инвалида ВОВ;

герои России, СССР и т.п.;

ветераны войн;

родители, вдовы, недееспособные родственники ветеранов (и после их смерти);

герои труда;

жертвы политических репрессий - только пенсионеры и инвалиды;

бывшие дети-узники концлагерей;

труженики тыла ВОВ;

жертвы аварии на Чернобыльской АЭС;

почетные доноры;

многодетные родители (до 16-летия младшего из детей);

инвалиды 1-3 групп;

семьи с детьми-инвалидами;

инвалиды детства;

одинокие родители;

другие.

Как видно, категорий для получения льгот довольно много. Кроме того, нужно понимать, что разные обстоятельства ведут к разным льготам - кто-то может претендовать на серьезные скидки, другим дается право не оплачивать работу радиоточки, третьи не платят по счетам вовсе. Все условия получения льгот можно уточнить в органах местного самоуправления.

Сбор документов

Если у граждан есть обстоятельства, которые дают им право на получения льгот, можно начинать собирать необходимые для этого бумаги:

паспорт РФ с пропиской;

право на установление льгот;

заявление;

справки об отсутствии задолженностей по оплате ЖКХ без льгот.

Каждое заявление рассматривается индивидуально и тщательно проверяется не только подлинность документов, но и реальность существования оснований для получения льгот от государства. Как только размер льгот будет определен. Он будет зафиксирован в платежных документах на оплату коммунальных услуг. Начнут они действовать не прошлым числом, а только с начала следующего после обращения заявителя месяца.

На что можно рассчитывать

Льготники могут получить немалые льготы, которые приведут к сокращению сумм в счетах. Надо иметь в виду, что можно получить скидку даже за пользование собственным или наемным жильем, а также за его содержание и ремонт, но наиболее распространены следующие льготы:

на воду;

на газ;

на отопление;

на электричество;

на водоотведение.

Оформляются они на каждого гражданина отдельно, но если в семье сразу несколько льготников, то каждый может рассчитывать на помощь государства. Как правило, сумма льготы не просто убирается из квитанций на оплату коммунальных платежей, а переводится на счет плательщика, получающего льготы, отдельным платежом.

Получение льгот может быть бессрочным, а может требовать ежегодного подтверждения права на финансовую помощь от властей. Иногда подтверждение требуется ежемесячно - например, для одиноких матерей с заработком менее прожиточного уровня будет требоваться регулярно подтверждать свой статус и финансовое положение.

Получать льготу требуется по месту жительства, но в случае проживания не по адресу прописки можно обратиться и с заявлением на предоставление льгот по месту фактического проживания, чтобы сократить стоимость оплаты услуг ЖКХ на съемной квартире.

Фото: zhkhaker.ru

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