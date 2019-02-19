Раздел имущества при разводе: варианты развития событий

Порой так случается, что люди, когда-то дававшие клятву друг другу, приходят к разводу, ввиду массы причин. Тогда супруги встают перед вопросом: как разделить уже имеющееся имущество? В текущей статье мы расскажем варианты раздела квартир, загородных коттеджей и земли для бывших супругов, исходя из судебной практики.

Раздел недвижимости по справедливости

В судебном заседании в обязательном порядке учитывается недвижимость, полученная мужем или женой в дар, либо в качестве наследования, а также переданная на безвозмездной основе. В данном случае имущество останется у того, кому оно предназначалось изначально. Сюда же можно отнести и недвижимость, приобретенную до брака. В ряде случаев судья имеет право признать жилплощадь общим имуществом, даже если муж и жена на протяжении длительного времени жили порознь. Чтобы доказать свою правоту придется пригласить свидетелей.

Брачный договор - вариант для обоюдного согласия

На территории нашей страны брачные договоры заключаются достаточно редко, чего не скажешь о европейских странах. Но такое соглашение позволяет супругам до заключения брака прописать документально, что и кому достанется в случае развода. Такой договор можно заключить и в момент бракоразводного процесса, если муж и жена пришли к общему решению по факту раздела имущества.

Больше шансов у того, с кем остаются дети

В большинстве случаев судья при вынесении своего решения встает на сторону супруга, с которым остаются несовершеннолетние дети. Такой итог - желание судьи, документально это нигде не прописано. Со стороны родителя, с которым остаются дети, потребуется предъявить доказательства о необходимости предоставления ему недвижимости для нормального воспитания ребенка. По этой же схеме суд имеет право отдать одному из супругов меньшую часть жилья, если будут доказательства того, что, будучи в браке он тратил денежные средства на себя в ущерб для остальных членов семьи.

Важный момент - прописка

В случае раздела имущества будет учитываться и то, на кого приватизирована жилплощадь. Если в приватизации принимали участия оба супруга, то и разделят жилье поровну, так как муж и жена являются долевыми собственниками. При оформлении собственности на одного из супругов, второй тоже должен обладать правами на нее. В таком случае обращается внимание на прописку, и жилплощадь будет поделена по долям.

Вместе с жильем делится и его ремонт

Порой финансы, потраченные на хороший ремонт, составляют приличную часть в конечной стоимости жилплощади. Например, жилье еще до вступления в брак принадлежало мужу и, скорее всего, ему же и достанется, но при этом оба супруга проводили ремонт в этой квартире, а возможно и за полное финансирование от жены. В данном случае суд будет рассматривать доказательства того, что потраченные деньги на ремонт значительно превышают средний заработок собственника жилья до вступления в брак. И если этот факт подтвердится, то жилплощадь могут признать общей и разделить пополам. Для решения сложившейся ситуации бывшим супругам придется нанять эксперта для оценки имущества и подсчета разницы в стоимости жилья до ремонта и после. Если показатель разницы весомый, то при разводе будет подвержена разделу и сумма ремонта. Один из супругов должен будет возместить указанную сумму другому.

Фото: domofond.ru

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