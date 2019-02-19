Рынок недвижимости: продаем квартиру по "правильной" цене

Стоимость жилья часто зависит от того, какую стоимость задает рынок недвижимости. Если подойти к вопросу оценки недвижимости с умом, то количество покупателей будет гораздо больше и времени на продажу своей недвижимости вы затратите гораздо меньше. К тому же, вы сможете выбрать самый выгодный для вас вариант сделки.﻿

Очень часто люди имеют ошибочное убеждение, что можно выставить объект недвижимости на продажу, попросив за него "кругленькую" сумму — и ждать потенциально покупателя. Если же никто не отзовется — можно в любой момент снизить стоимость.

Первое, с чего нужно начать — проанализировать стоимость на рынке недвижимости, посредством различных интернет ресурсов.

Постарайтесь учесть тот факт, что на недвижимость с завышенной стоимостью никто не станет смотреть. Любой агент по недвижимости начинает свой рабочий день с того, что ознакомляется со свежими предложения на своей территории. И они точно знают, что на дом с запредельной стоимостью никто не станет приводить заказчика на просмотр, потому что риэлтор действуют в интересах клиента, желая ему угодить.

Когда новый объект недвижимости только попадает в интернет просторы, он находится на вершине списка объявлений. В том случае, когда цена была установлена грамотно, в первые 2 недели вы получите порядка 5-10 звонков от потенциальных покупателей. Если же была допущена оплошность и неверно определена цена — можно рассчитывать на пару звонков максимум.

После того, как пройдет 3-4 месяца продавец все-таки решает, что пора снижать стоимость. И вот на этом этапе тоже существует риск попасть "впросак", так как агенты по недвижимости понимают, что человек уже скорее всего отчаялся и готов согласиться на любое предложение, даже с очень заниженной ценой. После тщетных поисков на протяжении еще двух-трех месяцев в голову приходит идея еще "упасть" в цене. И после этого предложения, еще более непривлекательные, чем ранее, станут поступать снова. И на этом этапе продавец уже начинает присматриваться к некоторым из них. И в связи с тем, что выбор уже не так велик, владелец недвижимости принимает решение продать имущество по той цене, на которую наверняка бы не согласился 6 месяцев назад. Результат: невыгодная сделка ниже цены рынка.

И вся эта история могла бы закончится намного лучше, если бы оценка недвижимости изначально была бы проведена грамотно.

Потенциальные покупатели на сегодняшний день имеют массу инструментов, для того, чтобы ознакомиться с тенденциями рынка, выяснить среднерыночною цену и определиться с местом проживания. И все это они могут сделать еще до того, как примутся за поиски. В связи с этим, можно смело утверждать, что продать недвижимость выше цены рынка недвижимости практически невозможно.

Грамотная оценка вашего имущества сделает процесс продажи легким и приятным, а не станет для вас мучительным испытанием.

Фото: mfc-list.info

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