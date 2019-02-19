Режим экономии: как не переплачивать при покупке квартиры

К такому процессу, как покупка квартиры, нужно подходить с максимальной ответственностью. Если грамотно продумывать каждый аспект, то запросто можно сэкономить десятки, а то и сотни тысяч рублей. Поговорим о самом важном.

1. Многим известно, что на начальном этапе стройки дома цены гораздо ниже. Бывает, что разница в цене достигает 30-40 %. Но не стоит радоваться и бежать оформлять покупку. Стоит иметь в виду, что в таком случае будут свои риски. Стройка может заморозиться или закончиться позже, чем планировалось. А это вряд ли будет входить в ваши планы. Чтобы этого не произошло, выбирайте опытного застройщика с хорошими отзывами и рекомендациями.

2. Помните, что распродажи бывают не только в магазинах торгового центра. Цены на недвижимость тоже могут снижаться, как правило, в летний период. Зимой перед праздниками также есть хорошая возможность получить скидку.

3. Самую максимальную скидку можно получить в том случае, если вы сразу полностью оплатите новое жилище. Если нужных средств не хватает, то займите деньги у родственников или знакомых. Также можно взять потребительский кредит. При таком раскладе покупка жилья станет выгоднее, чем рассрочка или ипотечный кредит.

Если вы плохо подумали и оформили кредит с высокой процентной ставкой, то его в любой момент можно рефинансировать, переведя в другой банк.

4. Выбирайте квартиру с отделкой от застройщика. Ремонт, который вы решите делать сами, обойдется вам в треть стоимости самого жилья. А вот отделка от застройщика выйдет намного дешевле, так как все материалы будут закупаться оптом.

А если вы хотите собственный дизайнерский проект, то приобретите квартиру без внутренних стен. Таким образом, вы сэкономите на перепланировке и сносе перегородок.

5. Подумайте заранее над тем, пригодятся ли вам дополнительные помещение в качестве собственности. Это поможет быть место для машины, подсобное помещение и т. д. Часто предлагается квартира с бонусами и скидками, например, с бесплатным машиноместом.

Как мы уже знаем, после окончания строительства любое дополнительное пространство будет стоить дороже.

6. Квартиры с какими-либо недостатками будут стоить дешевле, так как их не будут спешить покупать. Такие квартиры есть практически в любом доме. Это могут быть квартиры на первом или последнем этажах, без балконов, с совмещенным санузлом. Как правило, такие жилища дольше ждут своих хозяев. Если вы готовы превращать минусы в плюсы, то такой совет вам пригодится.

7. Отличный способ сэкономить при покупке жилья — получить налоговый вычет. Обратившись в налоговую службу, вы сможете вернуть 13% от суммы до 2000000 рублей. Помните, что для этого вам понадобится постоянная работа и официальная заработная плата.

Фото: antimult. ru

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