Даешь расширение: перепланировка общих зон в квартире

В 2019 году по-прежнему велико число тех, чья собственность представляет собой только часть помещений или комнату в квартире. В таком случае перепланировка мест, которыми пользуются все жильцы, может быть сложнее, чем для полноправных владельцев жилья.
Как быть
Чаще всего при проведении таких работ речь идет о санузле, но общими зонами являются также лестничные площадки, подвалы, фасады, чердаки. Однако в абсолютном большинстве случаев это все же именно проведение работ внутри квартир, которое требует не только разрешения соответствующих инстанций, но и согласия всех жильцов.
В качестве основного документа для получения разрешения на перепланировку стоит использовать Жилищный кодекс РФ — в статьях 25-26 прописаны требования, а также вся процедура согласования. Также нельзя забывать и о постановлении №502 ПП, где прописаны требования перепланировки общих зон в квартире и доме.
Первым делом нужно получить согласие всех жильцов, без него начинать сбор документов бессмысленно:
Хозяева, постоянно проживающие вне квартиры, также должны дать согласие. Закон требует ознакомления 2/3 жильцов и согласие половины из них при работах над общими зонами всего дома, но для квартиры согласие должны дать все.
Этапы процесса
Процедура согласования не такая быстрая. После получения согласия жильцов потребуется:
Стоимость всей процедуры сильно меняется в зависимости от того, кто составлял план, количества согласований, региона. Для крупных городов и столичного региона цены вырастают в несколько раз по сравнению с провинцией.
Пакет документов:
Можно и нельзя
Есть ряд работ, запрещенных при проекте перепланировки санузлов в квартире:
А что же можно?
Официально закон запрещает размещать санузлы в кухонном помещении. Но для квартир без ванной комнаты власти делают исключение и принимают на рассмотрение проекты ванных, расположенных непосредственно на кухне.
В большинстве случаев к заявлению на перепланировку достаточно приложить технический проект — лучше доверить его составление профессионалам, в противном случае можно получить отказ или требование о доработке. Иногда дополнительно требуют эскизы будущего помещения.
Важно знать
Рассмотрение документов занимает 1-2 месяца, после чего выдается письменное разрешение. Все перепланировки нужно узаконивать во избежание риска получить штраф от 2,5 тыс. руб. Кроме того, сумма штрафа может расти с каждым выявленным при проверке нарушением.
Если перепланировка уже была сделана в прошлом или предыдущим владельцем, нужно узаконить ее через суд. После всех проверок суд разрешит внести изменения в документы на собственность, после чего квартиру можно будет на законных условиях продавать с учетом уже сделанных изменений.
Фото: 1rre. ru
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