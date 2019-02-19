Даешь расширение: перепланировка общих зон в квартире

В 2019 году по-прежнему велико число тех, чья собственность представляет собой только часть помещений или комнату в квартире. В таком случае перепланировка мест, которыми пользуются все жильцы, может быть сложнее, чем для полноправных владельцев жилья.

Как быть

Чаще всего при проведении таких работ речь идет о санузле, но общими зонами являются также лестничные площадки, подвалы, фасады, чердаки. Однако в абсолютном большинстве случаев это все же именно проведение работ внутри квартир, которое требует не только разрешения соответствующих инстанций, но и согласия всех жильцов.

В качестве основного документа для получения разрешения на перепланировку стоит использовать Жилищный кодекс РФ — в статьях 25-26 прописаны требования, а также вся процедура согласования. Также нельзя забывать и о постановлении №502 ПП, где прописаны требования перепланировки общих зон в квартире и доме.

Первым делом нужно получить согласие всех жильцов, без него начинать сбор документов бессмысленно:

письменное согласие;

общее согласие со списком жильцов, заверенное у нотариуса.

Хозяева, постоянно проживающие вне квартиры, также должны дать согласие. Закон требует ознакомления 2/3 жильцов и согласие половины из них при работах над общими зонами всего дома, но для квартиры согласие должны дать все.

Этапы процесса

Процедура согласования не такая быстрая. После получения согласия жильцов потребуется:

составить проект;

согласовать жилищной комиссией;

собрать документы;

получить согласие МЧС;

разрешение СЭС;

проведение работ;

проверка;

внесение изменений в документы;

новое свидетельство о собственности (при изменении метража).

Стоимость всей процедуры сильно меняется в зависимости от того, кто составлял план, количества согласований, региона. Для крупных городов и столичного региона цены вырастают в несколько раз по сравнению с провинцией.

Пакет документов:

согласие собственников и жильцов по соцнайму;

согласие МЧС;

разрешение СЭС;

техпаспорт;

право собственности;

паспорта заявителей;

заявление;

детальный план или эскиз.

Можно и нельзя

Есть ряд работ, запрещенных при проекте перепланировки санузлов в квартире:

ограничение доступа к стояку;

санузел — над кухней квартиры внизу;

вход из комнаты;

вход с кухни;

санузел в жилой комнате.

А что же можно?

совмещение туалета и ванной;

перенос туалета в нежилое помещение;

расширение за счет шкафа, кладовки.

Официально закон запрещает размещать санузлы в кухонном помещении. Но для квартир без ванной комнаты власти делают исключение и принимают на рассмотрение проекты ванных, расположенных непосредственно на кухне.

В большинстве случаев к заявлению на перепланировку достаточно приложить технический проект — лучше доверить его составление профессионалам, в противном случае можно получить отказ или требование о доработке. Иногда дополнительно требуют эскизы будущего помещения.

Важно знать

Рассмотрение документов занимает 1-2 месяца, после чего выдается письменное разрешение. Все перепланировки нужно узаконивать во избежание риска получить штраф от 2,5 тыс. руб. Кроме того, сумма штрафа может расти с каждым выявленным при проверке нарушением.

Если перепланировка уже была сделана в прошлом или предыдущим владельцем, нужно узаконить ее через суд. После всех проверок суд разрешит внести изменения в документы на собственность, после чего квартиру можно будет на законных условиях продавать с учетом уже сделанных изменений.

Фото: 1rre. ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

"Умные" мобильные приложения для ремонта и перепланировки