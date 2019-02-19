Своя жизнь: как согласовать отдельный вход

Аренда и покупка помещений на первых этажах многоквартирных домов давно стала обыденностью для владельцев малого бизнеса. Закон не запрещает приобретать жилую недвижимость и превращать ее в офисы или магазины, однако добиться права на наличие собственного входа может быть не так просто.

Буква закона

Согласно ст. 22 в Жилищном кодексе РФ, а также ст. 288 Гражданского кодекса РФ, оборудовать отдельный вход в помещение можно только при соблюдении ряда условий:

нежилое;

первый этаж;

отсутствие квартир под ним;

тамбур;

надежные ступени;

наличие условий для маломобильных граждан.

По закону можно свободно приобрести помещение под коммерческие цели, но при выборе жилья эксперты советуют убедиться, что здание имеет для этого определенные возможности. Так, если помещение приобретается изначально жилое, то для перевода его в нежилое потребуется не только специальное разрешение и переоборудование, но и порой наличие второго входа, без которого соблюсти правила противопожарной безопасности не удастся.

Процедура: этапы

Итак, помещение подходит и уже приобретено? Процедура эта небыстрая и требует сотрудничества с профессионалами, которые имеют допуск СРО, чтобы они могли составить подводящий план работ. Этапы согласования:

разработка технического проекта;

письменное согласие 2/3 жильцов;

согласие пожарного надзора;

проверка МЧС;

согласование в БТИ;

получение документов в органах самоуправления;

переоборудование;

визит жилищной комиссии;

внесение изменений в данных ЕГРН, БТИ и т. п.

Владельцу помещения потребуется собрать немало документов, но самым важным станет проект оборудования входа. Он должен содержать подробнейший анализ состояния дома, замеры, размеры, вариант входной группы, фотографии и графические изображения, информацию о состоянии несущих стен, поэтажный план, а также само заявление.

В настоящее время вся процедура согласования занимает от 2 месяцев до полугода, но сроки могут сдвигаться в обе стороны, так как все крайне индивидуально. То же касается и цены, ведь одно составление технического плана работ может влететь в копеечку.

Важно помнить

При создании отдельного входа необходимо включить туда помещение тамбура, вход напрямую с улицы — запрещен. Кроме того, требуется наличие пандуса и прочных поручней, а также нескользких ступеней, сочетание с общим обликом дома.

Несмотря на то, что во многих городах России есть целые дома, где целые этажи стали магазинами, офисами, шоу-румами и мини-отелями, официально вход в нежилое помещение из подъезда запрещен — с этим и связаны сложности перевода недвижимости в новый статус. Отдельный вход может быть нескольких видов:

с витринами снаружи (обшивка фасада)

с наружным тамбуром;

с внутренней второй дверью.

Даже при полном соблюдении всех правил нужно быть готовыми к отказу — местные власти могут не выдать разрешение на переоборудование дома. В документе будет указана причина — можно исправить ее и вновь обратиться с заявлением на оборудование отдельного входа. Если же причина кажется надуманной и несправедливой, а также не соответствует требованиям приложения ППМ № 508 п. 11, то придется добиваться своего через суд.

Фото: arhangelsk. r1.ru

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