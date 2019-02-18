Правила оформления кредита для строительства дома

Квартиру в многоэтажном доме можно легко променять на частный дом. Однако решиться на строительство собственного дома совсем непросто, особенно если на это нет материальных средств. И в таком случае можно прибегнуть к помощи банка, оформив соответствующий кредит.
На сегодняшний день работает несколько программ кредитования под застройку.
Варианты кредитов:
Потребительский кредит
Самый популярный и простой вид кредита. Так как форма кредита является нецелевой, должник имеет право не отчитываться перед банком о расходах. Решение об одобрении или отказе на такой кредит осуществляется в течение нескольких дней, в случае предоставления необходимых документов, подтверждающих личность и платежеспособность человека. Сумма займа зависит от того, сколько клиент в состоянии погасить. Срок, на который выдается заем, не превышает 10 лет, а ставка по процентам очень большая.
Ипотечное кредитование
Если сравнивать ипотеку на готовый объект недвижимости и ипотеку на строительство, то во втором случае сделка имеет много рисков. В качестве страховки, банк настаивает на оформлении залога на постройку и землю. И в данном случае банк перечисляет денежные средства частями, на основании предоставляемых отчетов. Гражданин, воспользовавшийся ипотекой, предоставляет смету и другие документы, касательно затраченных средств и сроков строительства. Имеются ограничения, касательно возраста заемщика (21-75 лет).
Использование материнского капитала
Возможно использовать материнский капитал при оформлении ипотечного кредита. Оформление такой сделки занимает большое количество времени. Помимо того, что проверяются заемщики, банк запрашивает сведения в пенсионном фонде, чтобы удостовериться в подлинности сертификата на материнский капитал.
На строительство дома молодым семьям предоставляются льготные условия кредитования. И в этом случае, государство дает семье субсидию, в размере 30% от общей суммы кредита, при этом учитывается площадь объекта строительства. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо вступить в программу на получение сертификата для приобретения жилья.
Заем с обеспечением
Когда клиент берет кредит на строительство, но при этом оставляет залог, у банка появляется гарантия своевременного возврата занятых средств. Объектом залога может стать любой объект недвижимости или транспортное средство: магазин, квартира, земельный участок, гараж и т.п. Однако объект залога должен соответствовать некоторым условиям: дата выпуска, техническое состояние, отсутствие обременений. Чтобы убедиться в соблюдении всех требований, имущество оценивается и страхуется, за счет клиента. Размер кредита, как правило, составляет 80-90% от стоимости залога на соответствующем рынке. При этом временной отрезок, на который выдается кредит увеличивается до 30 лет.
Фото: calculator24.ru
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