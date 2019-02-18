Какая задержка по договору долевого участия является нормой?

Большое количество граждан, участвующих в долевом строительстве, попадают в ситуацию, когда работы по сдаче объекта переносятся. При возникновении такой ситуации люди зачастую начинают сомневаться в компетентности компании-застройщика. Из-за того, что срок сдачи дома в эксплуатации переносят, граждане испытывают ряд неудобств.
Какой период времени задержки строительства является нормой? Какие меры необходимо предпринимать, если дом достроен, но владельцам не спешат вручать ключи от новеньких квартир? Когда стоит прибегать к активным действиям?
Причины, по которым срок сдачи переносят
Примерно половина новостроек на разных этапах строительства сталкиваются с рядом трудностей. И это касается не только больших объектов строительства, но и маленьких коттеджей, в том числе.
И эти проблемы возникают не только у застройщиков жилья класса "бизнес", но и у тех, кто занимается строительством стандартных объектов недвижимости.
Учитывайте тот факт, что перенос сдачи объекта может возникнуть только в случае возникновения серьезных обстоятельств и это никак не является свидетельством того, что строительная компания является ненадежной. И это также не говорит о том, что застройщик начал испытывать сложности финансового характера, особенно если у данного застройщика такие трудности возникли впервые.
Период сдачи дома в эксплуатацию может быть перенесен по ряду причин:
Оптимальный срок задержки
Граждане России, участвующие в долевом строительстве, по статистике получают ключи от своих новых квартир на три месяца позднее, чем было запланировано изначально. И на практике это является нормой.
Также можно вполне нормальной считать задержку в срок до полугода. Принято считать, что именно в этот период времени строительная компания проводит аттестацию объекта недвижимости и получает все нужные бумаги.
Но если ввод в эксплуатацию не произошел спустя полгода после предполагаемого изначально завершения строительства — это повод для беспокойства.
Причины для тревоги
Тревога может наступить в том случае, когда на начальных этапах строительство очень затягивается или же осуществляется гораздо медленнее предполагаемого или обозначенного в договоре. Могут возникнуть сомнения и в том случае, когда компания-застройщик перестала информировать о деталях, касательно строительных работ, и также перестала наполнять свой сайт в интернете о затратах и сертификатах на проводимые виды работ.
Если информация о работах, которые проводились, стала появляться все реже и реже — появляются вопросы.
Также, если исчезли трансляции проводимых работ, можно предположить, что они перестали осуществляться совсем.
Фото: radidomapro. ru
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