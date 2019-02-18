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Автор Любовь Овчарова

Какая задержка по договору долевого участия является нормой?

Недвижимость

Большое количество граждан, участвующих в долевом строительстве, попадают в ситуацию, когда работы по сдаче объекта переносятся. При возникновении такой ситуации люди зачастую начинают сомневаться в компетентности компании-застройщика. Из-за того, что срок сдачи дома в эксплуатации переносят, граждане испытывают ряд неудобств.

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Какой период времени задержки строительства является нормой? Какие меры необходимо предпринимать, если дом достроен, но владельцам не спешат вручать ключи от новеньких квартир? Когда стоит прибегать к активным действиям?

Причины, по которым срок сдачи переносят

Примерно половина новостроек на разных этапах строительства сталкиваются с рядом трудностей. И это касается не только больших объектов строительства, но и маленьких коттеджей, в том числе.

И эти проблемы возникают не только у застройщиков жилья класса "бизнес", но и у тех, кто занимается строительством стандартных объектов недвижимости.

Учитывайте тот факт, что перенос сдачи объекта может возникнуть только в случае возникновения серьезных обстоятельств и это никак не является свидетельством того, что строительная компания является ненадежной. И это также не говорит о том, что застройщик начал испытывать сложности финансового характера, особенно если у данного застройщика такие трудности возникли впервые.

Период сдачи дома в эксплуатацию может быть перенесен по ряду причин:

  • Сложности по подключению к коммуникациям;
  • Трудности при выборе материалов для инженерных сетей, которые должны соответствовать определенным ГОСТ-ам;
  • После завершения строительства государственная комиссия должна принять объект. На данном этапе возможны сложности с наличием сертификатов на использованные материалы;
  • Получение новых сертификатов и прохождение повторной аттестации, в том случае, когда были внесены незначительные изменения в планировке помещений общего пользования;
  • Прохождение государственной аттестации применяемых для строительства дома технологий. Очень часто требуется устранение выявленных дефектов и повторный осмотр комиссией объекта строительства.

Оптимальный срок задержки

Граждане России, участвующие в долевом строительстве, по статистике получают ключи от своих новых квартир на три месяца позднее, чем было запланировано изначально. И на практике это является нормой.

Также можно вполне нормальной считать задержку в срок до полугода. Принято считать, что именно в этот период времени строительная компания проводит аттестацию объекта недвижимости и получает все нужные бумаги.

Но если ввод в эксплуатацию не произошел спустя полгода после предполагаемого изначально завершения строительства — это повод для беспокойства.

Причины для тревоги

Тревога может наступить в том случае, когда на начальных этапах строительство очень затягивается или же осуществляется гораздо медленнее предполагаемого или обозначенного в договоре. Могут возникнуть сомнения и в том случае, когда компания-застройщик перестала информировать о деталях, касательно строительных работ, и также перестала наполнять свой сайт в интернете о затратах и сертификатах на проводимые виды работ.

Если информация о работах, которые проводились, стала появляться все реже и реже — появляются вопросы.

Также, если исчезли трансляции проводимых работ, можно предположить, что они перестали осуществляться совсем.

Фото: radidomapro. ru

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Какая задержка по договору долевого участия является нормой?
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