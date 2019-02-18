Налоговой вычет от покупки недвижимости: условия оформления

Когда гражданин РФ решает приобрести недвижимость ему в обязательном порядке необходимо оплатить налог за приобретаемый объект. Но на уровне закона установлено, что данный вычет гражданин может вернуть. Существует несколько видов налоговых вычетов:

Стандартный;

Профессиональный;

Инвестиционный;

Социальный;

Имущественный.

Когда речь идет о приобретении недвижимости, вычет имеет имущественный характер. Он имеет свои особенности оформления, которые не имеют отношения к другим видам налоговых вычетов. Можно рассчитывать на возврат налогового вычета как в ситуации с приобретением или строительством недвижимости, так и в случае перепланировки. Но имейте в виду, что в случае перепланировки в договоре купли-продажи обязательно должно быть указано «незаконченное строительство». Иначе деньги невозможно будет вернуть.

Категории граждан, которые могут претендовать на возврат налога обозначены в законодательстве РФ:

Гражданин, осуществляющий трудовую деятельность, получающий заработную плату и отчисляющий налог в размере 13% от дохода;

Пенсионеры, официально трудоустроенные и получающие доход;

Лица, ранее не возвращавшие налог;

При оформлении купленной недвижимости на несовершеннолетнего гражданина, вычет подлежит возврату его официально работающим родителям;

Супруг или супруга (в том случае, когда владелец возвращал налог, или же возможно разделить его между мужем и женой).

Также можно выделить тех граждан, которые не могут претендовать на возврат:

Имеющие статус инвалида;

Безработные граждане;

Получающие пособия граждане;

Индивидуальные предприниматели, работающие «по упрощенке»;

Воспользовавшиеся ранее возвратом налогового вычета;

Граждане, совершающие сделку со своими близкими родственниками (родители, усыновители, сестры/братья, жены/мужья и т.п.).

Когда использовались льготные условия приобретения недвижимости, при помощи материнского капитала или же при участии в госпрограмме «Жилье» и т.п. (осуществить возврат можно только с той суммы, которая доплачивалась из собственных средств);

Приобретение недвижимости за счет организации;

Приобретение имущества за личные средства, но оформленная на родственников.

Лица, пожелавшие вернуть налоговый вычет должны обратиться в налоговую инспекцию. При этом, необходимо заранее подготовить ряд документов:

Документ, подтверждающий личность;

При оформлении вычета за несовершеннолетнего нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка;

Справка о доходах за год, в который недвижимость приобреталась. Если в течение года было несколько мест работы, справку необходимо взять с каждого места;

Реквизиты банковского счета, на который будет осуществляться возврат;

Заявление на возврат налогового вычета;

Копия договора купли-продажи или долевого участия, заверенная нотариусом;

Бумаги об оплате, подтверждающие приобретение недвижимости;

Свидетельство о праве регистрации недвижимого имущества;

В случае с долевым участием, необходимо предоставить акт приема-передачи.

Фото: lgotoved.ru

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