Налоговой вычет от покупки недвижимости: условия оформления

Когда гражданин РФ решает приобрести недвижимость ему в обязательном порядке необходимо оплатить налог за приобретаемый объект. Но на уровне закона установлено, что данный вычет гражданин может вернуть. Существует несколько видов налоговых вычетов:
Когда речь идет о приобретении недвижимости, вычет имеет имущественный характер. Он имеет свои особенности оформления, которые не имеют отношения к другим видам налоговых вычетов. Можно рассчитывать на возврат налогового вычета как в ситуации с приобретением или строительством недвижимости, так и в случае перепланировки. Но имейте в виду, что в случае перепланировки в договоре купли-продажи обязательно должно быть указано «незаконченное строительство». Иначе деньги невозможно будет вернуть.
Категории граждан, которые могут претендовать на возврат налога обозначены в законодательстве РФ:
Также можно выделить тех граждан, которые не могут претендовать на возврат:
Лица, пожелавшие вернуть налоговый вычет должны обратиться в налоговую инспекцию. При этом, необходимо заранее подготовить ряд документов:
Фото: lgotoved.ru
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