Плохое жилье: как определить свой уровень

Условия жизни у всех разные — одни живут лучше, другие хуже, и единого мнения по данному вопросу у собственников не найти. И не все знают, что ухудшение жилищных условий в России может сыграть им на руку, позволив получить новую квартиру. Но как этого добиться?
Четкое определение
С этим не так просто — в российском законодательстве нет конкретного понятия, что считать плохими жилищными условиями, а также их ухудшением. Аварийность дома и рождение нового ребенка в глазах соответствующих органов одинаково уменьшают качество и количество пригодного для жизни метража, так что все случаи рассматриваются индивидуально.
Одновременно с этим размытость формулировок дает возможность получить новую квартиру путем доказательства ухудшения своих жилищных условий. Делать это намеренно нельзя, но законом не прописаны и случаи, когда это считается недействительным, благодаря чему открываются большие возможности как для честных граждан, так и для мошенников.
Рассмотрим варианты
В целом ряде случае жизненные обстоятельства можно трактовать, как ухудшение жилищных условий, особенно если это привело к уменьшению занимаемой площади:
Все этими и многими другими вариантами подразумевается, что ухудшение могло быть непреднамеренным или умышленным. Если во время проверки выяснится, что это было сделано фиктивно (например, развод с разделом имущества, прописка ребенка по новому адресу), то граждан лишают права претендовать на государственную помощь, а также могут назначить штраф и уголовное наказание.
Права и обязанности
Основным документом в истории с ухудшением жилищных условий является Жилищный кодекс РФ, а для военных дополнительно стоит опираться на инструкцию о служебном жилье. Закон дает довольно четкое определение случаев, когда ухудшение не будет считаться умышленным:
Если жилищная комиссия установит, что семья претендует на улучшение своего жилья, то существует несколько вариантов последующего развития событий — своими силами или при помощи государства.
Самостоятельность подразумевает отсутствие участия государства — покупка жилья на свои сбережения, кредит или ипотека, вступление в жилищный кооператив. От властей же можно претендовать на:
Молодым семьям надо помнить — с точки зрения властей, ухудшение их условий проживания ради получения финансовой помощи с большой долей вероятности будет умышленным. Так что претендовать на поддержку им сложнее, хотя именно они в ней нуждаются больше других.
Несовершеннолетних детей при разводе защищает Семейный кодекс. Даже в случае выселения ребенка родителем, единолично владеющим недвижимостью, за первым сохраняются права на это жилье.
При оценке ситуации граждан в суде учитывается логика поступков заявителя, реальная ситуация с жильем, когда условия могут быть невыносимы и опасны для здоровья. Все строго индивидуально и непросто — но в случае успеха можно действительно получить новую квартиру.
Фото: sibreal. org
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