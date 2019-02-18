Обратная сторона: новый вариант ипотеки

Немногие знают, что в последние несколько лет помимо обычной ипотеки в России действует еще один способ улучшить жилищные условия, если покупатель относится к категории наименее защищенных граждан. И имя ему — обратная ипотека.

Что, как, когда и почему?

Разработка обратной ипотеки в качестве пилотной программы началась еще 8 лет назад, в 2011 году, а годом позже агентство ипотечного жилищного кредитования взяло на себя все обязательства по ее реализации.

Отметим, что фактически существует программа уже давно, но на практике функции ее до сих пор не отработаны и многие только начинают узнавать о таком способе улучшения своей жизни. Кроме того, процесс затягивает и то, что власти до сих пор законодательно не утвердили этот метод, а значит нет четкого понимания прав и обязанностей сторон сделки.

Из действующих вариантов больше всего обратная ипотека напоминает договор с пожизненным содержанием и последующим наследованием жилья, но заключается напрямую между банков и физическим лицом. Владелец пользуется квартирой пожизненно, банк выплачивает ему содержание, а после кончины владельца жилье передается банку.

Подходящая категория

Претендовать на жилье по обратной ипотеке могут немногие — главным образом те, кто долгое время получал отказы в обычной ипотеке, а также подходит под все перечисленные критерии:

гражданство РФ;

пенсионный возраст;

сложная финансовая ситуация;

плохие условия жизни;

отсутствие наследников.

Также власти установили исключения для жилья по программе:

не в России;

малая этажность;

аварийное состояние дома;

наличие долей собственности;

нет застраховано.

Также было много оговорок, поэтому получить лучшее жилье становилось все сложнее. Поэтому власти решили упростить программу. Пенсионеров от 65 лет и старше заменили на любых малоимущих граждан, в качестве залога вместо недвижимости можно предоставлять и другое имущество.

После заключения договора с банком организация начинает выплаты:

единовременную — по рыночной стоимости квартиры, подойдет тем, кто остро нуждается в большой сумме денег, например, на лечение;

ежемесячную — как прибавка к пенсии, что позволяет получить дополнительные деньги, причем сумма выплат растет с возрастом заявителя.

Плюсы и минусы

Главной положительной стороной становится получение нового жилья, которое лучше старого, возможность жить там всю свою жизнь. Но минусов у проекта пока больше: нет законодательной базы, долгий процесс оформления, сложности с банками, частые проверки, мошеннические схемы по типу программы.

Оборотная ипотека интереснее для одиноких пожилых людей — не нужно искать наследника, готового пожизненно обеспечивать владельца жилья, не требуется сложной процедуры переоформления, до самой смерти можно жить в собственной квартире, не нужно просить помощи у чужих людей или дальних родственников.

Минусы программы видят для себя наследники собственников — те, кто не хочет содержать пожилых людей, но рассчитывает на получение квартиры. При заключении договора обратной ипотеки наследства им не видать.

Впрочем, пока программа официально не вступит в силу, говорить о том, какова будет реальная польза для россиян, пока рано. Эксперты, впрочем, указывают на Запад — в Америке обратная ипотека не только давно существует, но и пользуется большой популярностью у самостоятельных пенсионеров, не готовых зависеть от взрослых детей и в чем-то нуждаться.

Фото: petersit. ru

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