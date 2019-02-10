Кто имеет право на налоговый вычет после покупки квартиры

Часть средств, потраченных на покупку жилья, каждый россиянин может вернуть в виде налогового вычета. Эти деньги для новоселов, как правило, не лишние. Их можно, например потратить на ремонт новой квартиры, покупку мебели. Или на платежи по ипотеке. ​

Из чего складывается вычет

Налоговое законодательство России предусматривает, что официально работающие граждане, с зарплаты которых и удерживается НДФЛ (налог на доход физических лиц), могут вернуть часть уплаченных налогов из бюджета. Размер НДФЛ составляет 13%. Соответственно, если доход человека не облагается этим налогом, он не имеет права на такой вычет.

Сколько денег можно вернуть при покупке жилья

Вернуть можно 13% от стоимости купленного жилья. Но необходимо знать, что для налогового вычета при покупке жилья государство установило лимит. Предельная сумма, с которой один человек может получить причитающиеся ему 13%, составляет 2 млн руб. А это значит, что вне зависимости от того, куплена квартира за 2 млн руб. или за 15 млн руб., выплата в обоих случаях будет одинаковая. В частности, 13% от 2 млн руб. - это 260 тыс. руб. Если квартира стоит менее 2 млн рублей, то вычет будет рассчитываться в зависимости от суммы покупки. В случае, если квартира куплена в ипотеку, то можно также вернуть 13% от уплаченных процентов по кредиту. В этом случае лимит вычета составляет 3 млн руб.

Кто имеет право на налоговый вычет

На налоговый вычет имеют право российские налоговые резиденты. То есть люди, которые живут на территории страны не менее 183 дней в течение года. И с чьей зарплаты удерживается налог в 13%. Право на вычет имеют и те, кто раньше его не получал. Гражданин может рассчитывать на определенную сумму согласно установленному лимиту, сверх которой ему подобных выплат не полагается. То есть один человек может получить (сразу или частями) 260 тыс. руб., а также 13% от уплаченных по ипотеке процентов. Но не более того.

В какие сроки можно воспользоваться вычетом

В любом случае обращаться за налоговым вычетом можно лишь после совершения покупки. При приобретении жилья на вторичном рынке документы на возврат налога можно подавать сразу после регистрации сделки. В случае, если вы покупаете квартиру в новостройке, то придется подождать, когда дом будет введен в эксплуатацию.

Какими способами получают налоговый вычет

Существует два способа получения налогового вычета после покупки жилья. Первый - через налоговую инспекцию. В этом случае придется подождать с заявкой на вычет до конца года, в течение которого было приобретено жилье. С другой стороны, этот способ хорош тем, что можно сразу получить большую сумму денег. Второй способ предполагает получение налогового вычета через работодателя. Свое право на вычет в этом случае можно заявить сразу после заключения сделки по покупке квартиры. Дожидаться конца года не нужно. На работе в этом случае не будут удерживать НДФЛ с зарплаты. Она будет перечисляться полностью, и это продлится до тех пор, пока вы не получите всю полагающуюся компенсацию.

В любом случае, сначала нужно заключить сделку по покупке жилья. Затем необходимо получить в налоговой инспекции уведомление о том, что вы имеете право на залог. И это право необходимо документально подтвердить. И еще: по закону, все приобретенное в браке имущество считается совместной собственностью супругов. В связи с этим приобретенная квартира будет общей вне зависимости от того, кто записан собственником. Но право на налоговый вычет имеют оба, и заявить о своем праве на возврат средств может каждый из них.

В итоге сумма, которую семья получит от государства, удвоится. То есть она может составить не 260 тыс. руб., а 520 тыс. руб. Обратиться в налоговую по поводу возврата уплаченных налогов может и один из супругов. В этом случае второй сохранит свое право и сможет воспользоваться им в другой раз. В частности, если семья планирует купить еще одно жилье.

Фото: ipotekaved.ru

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