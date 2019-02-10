Как сделать из маленькой прихожей функциональное пространство

Прихожая играет роль проходной комнаты. Как правило она небольшая. Но с помощью простых изменений вы можете сделать прихожую уютной и вполне функциональной.

Планировка

Почему-то прихожей не принято уделять много внимания при создании дизайнерского проекта квартиры. Хотя мы проводим мало времени, но коридор всегда создает общее впечатление от дома.

При перепланировке важно оставить длину стен, а не располагать двери в жилые комнаты и ванную через каждые полтора метра. В случае, если прихожая совсем маленькая, можно сделать арку вместо дверей в гостиную или на кухню. Этот прием не только сэкономит пространство, но и визуально расширит его.

Из-за того, что места на полу в коридоре мало, используйте возможности стен в высоту. Встроенные шкафы от пола до потолка и антресоли помогут сэкономить пространство и создать дополнительное место для хранения вещей.

Пол и стены

Стены лучше окрашивать в светлые тона. Это для того, чтобы компактное пространство не казалось еще меньше. Вполне подойдут однотонные расцветки и обои с мелким рисунком, который не отвлекает на себя внимание. А если вы решили обойтись без дверей в комнаты, можно застелить все пространство одинаковым напольным покрытием без порогов. В итоге вы создадите плавный переход. Объединенные помещения будут продолжать друг друга. А коридор уже не покажется таким маленьким как прежде.

Наполнение

Маленькую прихожую нужно наполнить многофункциональной мебелью. Например, подойдет скамья с пространством для хранения под сиденьем. Обувницы, шкафы, тумбочки лучше покупать с раздвижными, а не распашными дверцами. Это для того, чтобы они не занимали большую часть коридора. Для небольшого пространства нужны гарнитуры в едином стиле, потому что разнобой в цветах и фактурах зрительно уменьшает площадь.

Корпусные шкафы не примыкают к стенам, оставляя зазоры. А встроенные помогут прикрыть дефекты ремонта и эффективнее использовать ниши и выступы. Учтите, что разобрать и перевезти встроенную мебель в другую квартиру труднее, в этом случае корпусные шкафы гораздо удобнее. В целях экономии пространства используйте мебель без задней стенки и угловые модели. Они задействуют площадь под закругленные полки для мелочей, которые не будут красть пространство и мешать острыми углами.

Материалы

Перед покупкой мебели ознакомьтесь с материалами, из которых она сделана. В основном, представленные на рынке шкафы собирают из древесно-стружечные плиты и древесно-волокнистые. Мебель из ДСП имитирует натуральное дерево и отличается меньшей прочностью. В то время как МДФ может быть похожа не только на дерево, но также на металл, керамику, камень или стекло. И на эту поверхность можно нанести рисунок. Шкафы из высушенной прессованной технологической щепы и смолы стоят дешевле. Правда, прослужат меньше. Дверные ручки тоже играют роль в восприятии пространства. В случае, если вы делаете прихожую в минималистичном стиле, то подойдет простая геометрическая фурнитура. Для классического стиля или кантри нужны ручки со сложными деталями и орнаментом.

Светильники и зеркала

Выбирайте настенные и встроенные потолочные лампы вместо массивных напольных светильников. Зеркала и зеркальные поверхности будут отражать свет, помогут визуально сделать коридор просторным и исправить неудачную планировку. В прихожую редко проникает естественный солнечный свет. В связи с этим на искусственном освещении лучше не экономить. Настольные и настенные лампы, направленные на потолок, зрительно приподнимут его. Стоит обратить внимание на мебель, открытые полки и зеркала с регулируемой подсветкой.

Одежда и обувь

В прихожей вы будете раздеваться и разуваться. Поэтому основная ее функция - хранение одежды и обуви. Пальто и куртки лучше размещать на вешалках в шкафу, настенных крючках или рейлах. Для обуви лучше всего подойдут обувницы с несколькими отсеками, закрывающимися диагонально.

Непременно продумайте, где вы будете оставлять обувь, в которой только что пришли с улицы. Особенно в дождливое и холодное время года. Убирать ее сразу в шкаф нельзя, но и не стоит оставлять мокрой на полу, особенно если он покрыт паркетом или ламинатом. Подойдут открытые полки и коврики с непромокаемой подкладкой. Откажитесь от стереотипа о хранении обуви исключительно на нижних полках. Стеллажи под сапоги, туфли и кроссовки могут быть настенными, а для домашних тапочек подойдут даже тканевые системы хранения, расположенные за дверями.

Фото: remont-samomy.ru

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