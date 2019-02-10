Особенности покупки квартиры на вторичном рынке жилья

У вторичной недвижимости, в отличие от новостроек, уже есть зарегистрированные собственники. "Вторичка" уже введена в эксплуатацию и фактически готова к заселению. Но здесь есть свои нюансы, на которые следует обратить внимание, прежде чем заключать договор.

Юридическая сторона

У дома или квартиры на вторичном рынке уже были собственники. Поэтому важно тщательно собрать информацию о юридической истории квартиры, прежде чем выходить на сделку. Ее могут признать недействительной, если выяснится, что кто-то из предыдущих собственников еще претендует на квадратные метры. Квартира может оказаться под арестом. Или участвовать как имущество для раздела в суде или оказаться в залоге. Очень важно убедиться в том, что участвовавшие в приватизации жильцы согласны с продажей объекта и все они выписались до оформления сделки. Для подтверждения информации надо заказать выписку из ЕГРН или обратиться в паспортный стол.

Состояние квартиры

Большой плюс вторичной недвижимости — возможность купить квартиру в старом районе с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. Среди минусов — предстоящий ремонт. Отдельные продавцы вносят небольшие косметические изменения, чтобы скрыть реальные недостатки капитального ремонта. Например, плохую проводку, старые трубы, неровности и щели в стенах. Поэтому обязательно осматривайте квартиру на предмет наличия плесени в ванной и на кухне. Очень важный момент — законность перепланировок. Это тоже надо будет проверить.

Сроки и цены

Как правило, метры в новостройке стоят дешевле, особенно если вкладываться в строительство на уровне котлована. Причем цены растут по мере строительства дома и приближения приемки Госкомиссией. А покупать квартиру в строящемся доме рискованно. Однако вторичная недвижимость — это не только старые хрущевки, но и новостройки, которые уже сданы. Их автоматически причисляют ко вторичному жилью, которое нельзя купить по ДДУ или договорам уступки. Цена вторичного объекта недвижимости будет складываться в том числе из его состояния, поэтому заранее оцените необходимость и масштаб будущего ремонта. Не стоит забывать и о коммунальных услугах. Дело в том, что в большинстве новых квартир предустановлены счетчики потребления воды и электричества, которые позволят сэкономить на ЖКХ. На уже обжитой жилплощади в некоторых случаях придется ставить их самостоятельно или платить по завышенным ценам ежемесячно. У покупки вторичного жилья есть преимущество: получить на него ипотеку проще. Как правило банки предлагают программы по кредитованию покупки квартир на вторичном рынке с более низкими ставками по сравнению с новостройками.

Соседей не выбирают

Это правило актуально при покупке квартиры в новостройке. В случае со вторичной недвижимостью вы можете заранее навести справки. Доверять в этом вопросе риелтору можно не всегда, лучше позвонить в соседнюю квартиру или обратиться к старшему по подъезду. С будущими соседями вы сможете обсудить историю квартиры, которую хотите купить, плюсы и минусы дома, района и цен на ЖКХ. А заодно оценить чистоту подъезда и убедиться, что в нем вечерами не собираются сомнительные компании.

Мошенники

При сделках со вторичной недвижимостью немало шансов столкнуться с мошенническими схемами. В большинстве случаев мошенники предлагают недвижимость по сниженным ценам, поэтому если вам попался вариант значительно ниже рыночной стоимости, то лучше подстраховаться и перепроверить его с помощью специалистов. Насторожить должна и ситуация, когда продажей занимается не сам собственник, а доверенное лицо. В этом случае вы имеете право поинтересоваться, каким образом он связан с хозяином квартиры, а также проконсультироваться у нотариуса, который оформил ему доверенность.

Оформление договора

Покупатель с продавцом должны подписать договор. Если у квартиры несколько собственников, то он в обязательном порядке оформляется у нотариуса. Когда собственник один, то при желании сэкономить некоторые предпочитают взять за основу стандартный шаблон договора. Делать этого не стоит: лучше доплатить за грамотно составленный документ, ведь в случае возникновения споров после заключения сделки суд будет руководствоваться вашим договором.

Фото: spbhomes. ru

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