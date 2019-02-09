Как включить ремонт в ипотеку

В последние годы все большее покупателей квартир в новостройках включают ремонт в ипотеку. В Москве за прошлый год с отделкой реализовано более 50% квартир в новостройках массового сегмента. Доля сделок с полной отделкой составила 43%, с предчистовой (white box) - 8%. Большинство из них приобретаются на кредитные средства.
Новостройки с ремонтом
Повышенный интерес к предложениям с отделкой среди покупателей и девелоперов обусловлен несколькими причинами. Прежде всего, это удобно как самим дольщикам. Ведь в этом случае им не придется искать деньги и брать кредит на отделку. Застройщикам это также выгодно. Девелоперам намного проще включить ремонт и меблировку в стоимость жилья как неотделимое улучшение. Для них это лучше, чем заключать индивидуальнее договоры на ремонтные работы с теми, кто решил приобрести жилье под ключ, выбрав отделку в качестве отдельной опции.
Новые квартиры с отделкой
В настоящее время в Москве в массовом сегменте реализуется порядка 6,5 тыс. квартир с отделкой под ключ. Еще 8,4 тыс. лотов продаются без отделки или с ремонтом white box. Причем для 2,4 тыс. из них можно заказать отделку под ключ в качестве опции. По данным «Бон Тон», отделка присутствует в 52 проектах классов эконом и комфорт, что составляет почти 55% всех новостроек в массовом сегменте. В бизнес-классе отделка также становится востребованной. Около 12% сделок в этом сегменте приходится на варианты с полной отделкой, и еще 17% - с предчистовой. Причем застройщики активно предлагают ремонт в сегменте апартаментов - даже в большем объеме, чем в жилом секторе, отмечают аналитики компании.
Сколько стоит отделка
Средняя стоимость полной отделки в комфорт-классе, варьируется от 15 тыс. до 25 тыс. руб. за 1 кв. м, в бизнес-классе цена доходит до 25-30 тыс. за 1 кв. м. Предчистовая отделка - от 8 тыс. до 14 тыс. руб. за «квадрат» в комфорт-классе и от 12 тыс. до 16 тыс. руб. за 1 кв. м в бизнес-классе. Цена квартир в формате «купи и живи» варьируется в среднем от 7 млн до 14 млн руб. В основном доля затрат на предчистовую отделку не должна превышать 6-7% от стоимости квартиры, если речь идет о полной отделке - то не более 12-15%.
Как выглядят квартиры с отделкой в новостройках
В новостройках столичного мегаполиса можно встретить несколько видов отделки: предчистовую (white box) и под ключ. В первом случае квартира, будет в среднем дороже на 5% (около 8 тыс. руб. за 1 кв. м), во втором - до 20% (от 10 тыс. до 30 тыс. руб. за 1 кв. м). Различие в цене между похожими по площади квартирами с отделкой и без нее в одном комплексе составляет около 10%.
Фото: vlast.kz
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