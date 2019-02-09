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Автор Павел Морозов

Сделка с жильем: в каких случаях обращаться к нотариусу

Недвижимость

С 1 февраля вступил в силу закон № 338-ФЗ, который вносит изменения в деятельность нотариата, в том числе в сфере недвижимости. Теперь у нотариусов появятся новые обязанности, непосредственно связанные со сделками с куплей и продажей квартир.

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Подача сведений о сделках в Росреестр

По новому закону, нотариусы, заверяющие сделки с недвижимостью, теперь обязаны сами подавать сведения о них в Росреестр на государственную регистрацию. Причем обязательно в электронном виде и обязательно в тот же день.

Подобное нотариус должен сделать, если заверяет право на наследство по закону и по завещанию или выдает по заявлению пережившего супруга свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе. Эта услуга будет для граждан бесплатной. Несмотря на то, что раньше регистрация недвижимости через нотариуса была возможна за дополнительную плату в размере 1 тыс. руб.

Отныне подача документов на регистрацию станет обязанностью нотариуса. Предусмотрено лишь несколько не зависящих от нотариуса причин, по которым он может не подать документы в Росреестр. Это отсутствие доступа к сервисам единой системы нотариата либо технические проблемы, возникшие при отправке документов через сайт Росреестра.

Наследство

Нотариусы занимаются ведением наследственных дел. Следовательно, если речь в этих делах идет о недвижимости, то нотариус все эти процессы курирует. 

Сделки с участием несовершеннолетних

С 2016 года все сделки с недвижимостью, в которых участвуют несовершеннолетние, подлежат обязательному нотариальному заверению. За детей младше 14 лет сделки по распоряжению недвижимостью могут совершать их законные представители. Это родители, усыновители, опекуны. Дети в возрасте от 14 до 18 лет могут заключать сделки сами, но только с письменного согласия законных представителей. В любом из двух случаев договор купли-продажи заверяет нотариус.

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Договоры ренты

Договор ренты недействителен без нотариального заверения. Участие нотариуса при таких сделках необходимо для того, чтобы обезопасить стороны от мошеннических и неправомерных действий. Нотариус должен убедиться в четкости намерений каждой из сторон, в адекватности участников сделки, в подлинности предоставленных документов и их соответствии требованиям законодательства. В отдельных случаях нотариус может отказать в заверении договора ренты.

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Сделки с долями

В июне 2016 года в России вступила в силу норма, по которой покупать и продавать, а также дарить и менять жилье в долевой собственности можно только с участием нотариуса. Все сделки с долями должны быть обязательно нотариально заверены. Нотариус заверяет сделки и с целыми квартирами, и с отдельными долями. Правила касаются только случаев, если несколько собственников владеют квартирой в рамках общей долевой собственности.

Удостоверение договоров ипотеки долей

Договоры ипотеки долей в праве общей собственности на недвижимое имущество теперь подлежат обязательному удостоверению нотариуса. Если приобретаемая по ипотеке квартира находится в долевой собственности или собственники будут владеть долями в ней, то договор купли-продажи (не кредитный договор) должен быть непременно заверен нотариусом.

Фото: sherkaly-adm.ru

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Сделка с жильем: в каких случаях обращаться к нотариусу Сделка с жильем: в каких случаях обращаться к нотариусу

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