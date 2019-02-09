Как не переплачивать за лишние метры в новостройке

Участники долевого строительства часто сталкиваются с тем, что в момент приемки площадь долгожданной квартиры оказывается больше, чем прописано в договоре. В итоге застройщик требует этот излишек оплатить. Тем не менее в некоторых случаях переплаты можно избежать.

Покупка квартиры - это серьезные затраты. Их увеличение никого не радует. Особенно когда оно происходит в формате сюрприза. Причем долгое время у дольщиков почти отсутствовала возможность отказаться от оплаты незапланированных площадей. Но такие возможности все-таки есть.

Договор на пятерку

Как правило в договорах долевого участия (ДДУ) часто прописывается, что при минимальных отклонениях площади стороны не требуют компенсации друг у друга. Обычно это расхождение составляет 2-5% от указанной в договоре площади.

"Бесплатный лимит" может быть указан и в метрах. Например, если разница между плановой и фактической площадями квартиры составляет плюс-минус 0,5-1 квадратный метр ее не оплачивают ни дольщик, ни застройщик. Правда, это обязательно должно быть прописано в договоре.

Пятипроцентный барьер

Упомянутые 5% с 2017 года "перешли" из договоров в закон. С 1 января 2017 года вступили в силу поправки к 214-ФЗ. Теперь по требованию участника долевого строительства договор может быть расторгнут в судебном порядке в случае превышения допустимого изменения общей площади квартиры. Оно может быть установлено в договоре в размере не более пяти процентов от указанной площади.

С момента вступления в силу этих поправок застройщик не может прописывать в договоре предел для начисления оплаты за дополнительную площадь больший, чем 5% от указанной площади. Это правило действует для договоров.

В случае, если в договоре долевого участия установлен больший процент оплачиваемой дополнительной площади (чем 5%), то дольщик вправе через суд признать это условие недействительным или расторгнуть ДДУ целиком.

Согласно действующему регулированию, нарушением со стороны застройщика будет превышение общей площади над величиной, установленной в договоре.

В таком случае дольщику нужно учитывать последствия обращения в суд. В случае признания недействительным условия договора, не соответствующего указанным требованиям закона о 5%, дольщик не теряет право на получение квартиры, договор остается действующим в части, не противоречащей закону. Оплачивать дополнительные метры покупателю при таком раскладе не придется. Однако тут многое зависит от нюансов и позиции суда.

При расторжении договора дольщик получает право вернуть все переданные застройщику деньги, но теряет право требования квартиры у застройщика.

"Встречка" в помощь

Еще одним способом избавиться от необходимости доплачивать за лишние метры может стать предъявление встречных требований.

В частности, от продавца можно требовать выплату неустойки за просрочку ввода дома (в размере одной трехсотой ставки рефинансирования от цены договора за каждый день просрочки). А также возмещение иных убытков, понесенных дольщиком.

Тем не менее зачастую заявленные застройщиком "лишние" метры вовсе не лишние, а, наоборот, недостающие. Для того, чтобы выявить подобные факты, нужно пригласить независимого оценщика для осмотра жилья. Эксперт также может оценить качество проделанных работ.

В таком случае тоже появится шанс на предъявление искового заявления к застройщику по причине некачественно проделанных работ (к примеру, недостаточная толщина стен или отсутствие штукатурки). Это в свою очередь привело к увеличению площади жилого объекта.

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