Крайний этаж - преимущества и недостатки

Вопрос того, насколько удачно приобретать квартиру на последнем этаже многоэтажного дома возникает достаточно часто. И не стоит заблуждаться, что крайний этаж имеет одни только минусы - плюсов тоже достаточно.
Положительные стороны
1. Замечательный вид из окна. Вид с последнего этажа открывается очень красивый. Конечно это касается только высоток. Наверняка вид из окна пятого этажа не такой привлекательный. Зато в высоких новостройках имеется такой большой неоспоримый плюс. В связи с этим в таких домах цены на квартиры стремительно растут.
2. Никто не шумит этажом выше. Последний этаж привлекателен еще и тем, что отсутствует ряд «замечательных» звуков с верхнего этажа: топающие детишки или домашние животные, звуки передвигающейся мебели и т.п. И еще один огромный плюс - затопление из-за халатности соседей сверху не грозит.
3. Большое количество света и свежего воздуха. От высоты этажа зависит количество смога, летающего в воздухе: чем выше, тем чище. К тому, же различные насекомые обитают на этажах пониже, а на высоте их практически нет. На последнем этаже высотного дома макушки деревьев не загораживают окна и в квартире всегда много дневного света.
Непривлекательные факторы
1. Течет крыша - в квартире потоп. Очень часто жители последних этажей негодуют по поводу протечек на крыше. Но эта проблема чаще всего относится к старым жилим строениям. Но все же этот печальный фактор нужно учитывать. И хоть эта проблема касается дома в целом - зачастую ее приходится решать только страдающим от нее. И ко всему прочему - лишних денежных затрат в такой ситуации не избежать.
2. Острая потребность в исправности лифта. Конечно, для кого-то не составит труда разок подняться на 20-й этаж. Однако, пожилой человек или молодая мама с ребенком не совсем обрадуется такому повороту событий. Да и человек, который страдает от какого-либо заболевания, тоже не будет в восторге. Ко всему прочему, предметы мебели и крупную бытовую технику не поднять на высоту без помощи лифта.
3. В летнее время года - зной и жара. Летом в вашем жилище будет очень жарко, потому что крыша под прямыми солнечными лучами нагревается очень быстро. Без помощи кондиционера просто не обойтись.
4. Следить за радиаторами в начале отопительного сезона. На крайних этажах не всегда появляется тепло с началом отопительного сезона. Обусловлено это тем, что очень часто в трубах образуется воздушная пробка. Для того, чтобы ее убрать необходимо стравить воздух. И проживающие в квартире лица не должны заниматься решением этой проблемы - все необходимые манипуляции должны проводить работники коммунальной службы. В связи с этим, необходимо в нужное время присутствовать дома, чтобы обеспечить доступ в квартиру, а это тоже не всегда удобно для владельца квартиры.
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