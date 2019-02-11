Дарственная с обременением: ограничения и риски

Сделки с недвижимостью чреваты массой сложностей, которых хватает и при простой регистрации права собственности, и при оформлении наследства. Но иногда получить квартиру можно только путем дарения с обременением. Этот способ позволяет получить жилье, но не пользоваться им в полную силу, так что стоит разобраться в данном вопросе до того, как выбирать этот метода получения недвижимости.
Суть вопроса
Дарственная на недвижимость такого рода подразумевает, что в довесок к приобретаемой квартире новый собственник получает целый ряд ограничений на ее использование. В большинстве случаев речь идет о долговых обязательствах прежних владельцев, претензий о стороны государственных учреждений, компаний и отдельных лиц.
Большинство экспертов и юристов рекомендуют всеми силами избегать таких сделок — согласие на взятие на свои плечи обременения часто выливается в многие месяцы и даже годы судебных разбирательств. Но если другого способа нет, то нужно изучить все способы получения такого жилья:
Как и что
Какой бы ни была причина обременения, следует понимать, что это важное обязательство, которое берет на себя новый собственник жилья. Все условия пользования такой недвижимостью необходимо прописывать документально, а также заверять у нотариуса.
Минусов у сделок с обременением больше, чем плюсов. Кроме того, многие соглашаются на обременение, не зная, что снять его чаще всего невозможно. Обязанности сторон:
Важно помнить
Заключить сделку дарения можно как с составлением договора между двумя сторонами о передаче жилья на безвозмездной основе, но с условием наличия ряда проблем, так и при передаче арестованного или ипотечного жилья.
Второй вариант наиболее распространен как на Западе, так и в России, и обычно касается жилья в новостройках. Покупатели берут квартиру в ипотеку, а позже собираются улучшить жилищные условия, продав ее, а обязательства по выплате оставшейся по кредиту суммы передают новым владельцам.
Оформление дарственных можно сделать как при помощи юристов, так и самостоятельно, но эксперты настоятельно рекомендуют заверять все нотариально, чтобы не возникло проблем в будущем. Надо помнить, что многие владельцы используют мошеннические схемы, чтобы заставить покупателя выплатить свои долги, а позже признать договор недействительным. Кроме того, арестованное имущество могут конфисковать или изъять, и тогда вся сделка вовсе не будет иметь смысла.
Фото: 101yurist.com
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