Ипотека без первоначально взноса - правда или миф

Собрать необходимую сумму для покупки недвижимости, к сожалению, в состоянии не каждая российская семья. И даже для получения ипотечного кредита необходима некоторая сумма денег, которую накопить тоже непросто. Есть ли возможность оформить ипотеку без первоначального взноса? Давайте выясним.
Да или нет?
Можно однозначно утверждать, что возможность взять ипотеку без предварительного вложения денег есть. Однако этот процесс далеко не простой и имеет ряд сложностей. При этом условия банка очень жесткие.
Способы получения ипотеки без первоначального взноса
1. Недвижимость или авто в залог
В случае с транспортным средством есть условие, что его цена должна быть дороже выбранной недвижимости на 15%. Конечно удобнее использовать в качестве залога дом или квартиру, однако лишней недвижимости не бывает, а на помощь родственников не всегда можно рассчитывать.
2. Льгота по ипотеке
Если вы работаете в бюджетной организации, и у вас нет собственной недвижимости или доли, можно воспользоваться льготой, которая предусматривает выделение банком 10% от стоимости жилья. Но 5% все же придется найти самостоятельно.
3. Взятие двух кредитов
Можно прибегнуть к помощи второго кредита - потребительского. Однако помните, что процент по нему еще выше, чем у ипотечного. Но если нет иной возможности обзавестись жильем - можно рассмотреть и такой вариант.
4. Использование материнского капитала
Данный вид материальной помощи приходится очень кстати, особенно для тех семей, которые не имеют собственного жилья. Сертификат дает возможность оформить ипотеку без первоначального взноса. Но такой вариант подойдет не всем, так как материнский капитал выдается только после рождения второго ребенка.
5. Увеличиваем стоимости
Ни одна из вышеперечисленных программ не подошла. Можно прибегнуть еще к одному варианту - завышение стоимости недвижимости. Стоимость недвижимости в договоре прописывается с учетом первоначального взноса.
Важные нюансы
Процедура оформления ипотеки без первоначального взноса очень похожа на стандартную схему ипотечного кредитования. Но есть некоторые важные нюансы:
Заключительная часть
Какой вариант оформления ипотеки без предварительного взноса вы бы не выбрали, первое, что нужно сделать - тщательно ознакомиться с требованиями банка по данной процедуре. И отнеситесь к вопросу оформления документов очень серьезно, потому что любая упущенная деталь может повлечь за собой отказ банка от кредитования.
Фото: tumix.ru
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